Кыргызстанцы завоевали еще 6 медалей по фехтованию и тяжелой атлетике на Исламских играх солидарности в Турции.

Так, седьмое золото в копилку Кыргызстана принес Роман Петров, который выступал в состязаниях по фехтованию.

Канымжан Алмазбек кызы завоевала 3 бронзы на турнире по тяжелой атлетике, а Бекдоолот Расулбеков принес в копилку страны 2 бронзовые медали по той же дисциплине.

Кыргызстан опустился на 10 место в общекомандном зачете среди стран-участниц турнира. У республики 25 медалей.

Официальное открытие Исламских игр солидарности состоялось в Конье (Турция) 9 августа.

Флаг Кыргызстана на открытии несли капитан национальной сборной борец Атабек Азизбеков и легкоатлетка Айнуска Калил кызы.

Сам чемпионат стартовал 10 августа и продлится до 18 августа. В нем принимают участие около четырех тысяч спортсменов из 56 стран. На играх разыграют 483 комплекта медалей по 20 видам спорта. В соревнованиях принимают участие 25 кыргызских спортсменов.