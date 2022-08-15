Садыр Жапаров передал технику МЧС. Фото: Администрация президента

Президент Садыр Жапаров 13 августа принял участие в передаче новой спецтехники Министерству чрезвычайных ситуаций. На этом мероприятии внимание пользователей соцсетей привлек кардиган, в котором был президент.

Журналисты нескольких СМИ нашли схожесть его верхней одежды с кашемировым кардиганом итальянского бренда Ermenegildo Zegna. Его стоимость на сайте Московского ЦУМа — 299 500 рублей. Это примерно 400 тысяч сомов или около $5 тысяч.

На официальном сайте бренда журналисты «Клоопа» нашли такой же кардиган только синего цвета. Однако его стоимость на сайте не указана.

А на сайте магазина одежды Boyds Philadelphia, кардиган похожий на тот, что носил Жапаров, со скидкой стоит $1 948.

Одежда для президента

Стоимость одежды Садыра Жапарова становится предметом обсуждения не первый раз. 27 июня 2022 года Жапаров посетил золоторудное месторождение Солтон-Сары в Нарынской области в куртке от итальянского бренда MOORER.

На сайте бренда указано, что куртка, которую носил Жапаров, стоит 1020 евро.

2 мая Жапаров принял участие на праздничном Айт намазе, который проходил на старой площади в Бишкеке. По информации издания Factcheсk.kg, новая куртка на президенте, предположительно, от итальянского бренда Paul&Shark. Стоимость такой куртки на официальном сайте – 1 014 евро, или 87 600 сомов.

В феврале глава государства вновь привлек внимание к своей верхней одежде, когда прогуливался по столичным рынкам и объяснял торговцам пользу ККМ. Пользователи социальных сетей выяснили, что куртка, в которой Жапаров прогуливался по рынку, от элитного итальянского бренда мужской одежды Stefano Ricci. На официальном сайте бренда говорится, что, куртка с мехом бобра на воротнике стоит $5,9 тысяч.

Кроме того, в январе президент вместе с супругой Айгуль Жапаровой посетили горнолыжную базу в Караколе. СМИ и пользователи соцсетей обратили внимание на их горнолыжные костюмы.

По информации издания Kaktus.media, президент был одет в белый горнолыжный костюм серии Lynn. Стоимость такого костюма на официальном сайте Toni Sailer составляет 1 099 евро. А супруга президента была в куртке серии Elin Light Fog, стоимостью от 1 099 до 1 500 евро.

Дорогостоящая одежда Жапарова — это не единственное, что заметили пользователи у президента. Практически на любом мероприятии президент появляется с планшетом iPad всемирно известного бренда Apple.

Цена такого планшета, согласно данным сайта Apple, варьируется от $799 до $1000, в зависимости от комплектации и года выпуска. Вместе с планшетом Жапаров использует и фирменную клавиатуру Apple, стоимостью от $299.