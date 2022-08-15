Трое школьников завоевали бронзовую медаль, а один получил почетную грамоту на 34-й Международной Олимпиаде по информатике в Джакарте (Индонезия). Об этом сообщается на официальном сайте Олимпиады.

В Минобразования сообщили, что по итогам финального тура республиканской Олимпиады, четыре школьника отправились в Индонезию защищать титул Кыргызстана.

Так, Айдар Мундузбаев, Тенгиз Беккойонов и Данияр Бейшекеев завоевали бронзовую медаль, а Талант Дыйканбаев был награжден почетной грамотой.

International Olympiad in Informatics (Международная Олимпиада по Информатике) — это крупнейшая ежегодная олимпиада по информатике, в которой участвуют по четыре лучших школьника от каждой страны. Всего в этом году принимали участие 349 школьников из 90 стран.

В этом году Олимпиада проходила в Джакарте, в Индонезии с 7 по 15 августа. Основной целью олимпиады является стимулирование интереса школьников к информатике и информационным технологиям.

Над материалом работал Кайрат Бердишалиев.