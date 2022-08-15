Президент Садыр Жапаров попросил органы правопорядка призвать к порядку граждан, которые распространяют информацию о том, что власти якобы хотят отдать месторождение Жетим-Тоо в Нарынской области третьим лицам. Обращение президент опубликовал на своей странице в Facebook.

Президент написал, что в последнее время начал замечать в социальных сетях граждан, которые превратились в «защитников» Жетим-Тоо и призывают народ к «восстанию». Он отметил, что никто на данный момент не собирается разрабатывать месторождение.

«Если вы помните на президентских выборах я говорил, что если мы будем сами разрабатывать месторождение Жетим-Тоо, то он сможет покрыть внешний долг. Но сейчас никто не собирается его разрабатывать. Мы покрываем внешний долг через другие источники и продолжим это делать. На это у нас и дальше хватит сил», – написал президент.

Президент отметил, в стране начали поднимать зарплаты, пенсии и пособия за счет налогов и выплат от Кумтора, который с прошлого года выплачивает налоги и выплаты уже в размере 50-60 миллиардов сомов.

При этом на сайте «Кумтор Голд Компани» говорится, что компания в 2021 году выплатила в бюджет Кыргызстана налогов и других обязательных платежей на сумму $160,3 млн (около 13 млрд сомов) при плане $107,2 млн.

«Если мы будем разрабатывать месторождение Жетим-Тоо, то будем его разрабатывать стопроцентно сами. Не то, что процент, мы даже горсть камушков никому не отдадим. Но сегодня мы не готовы разрабатывать месторождение. Просто было дано поручение провести геологические работы и уточнить запасы. Сейчас там проводят работу сотрудники Кыргызгеологии. Уточним, если не мы будем разрабатывать месторождение, то это сделает будущее поколение», – сказал он.

Жапаров заявил, что распространяющие информацию о Жетим-Тоо, хотят показать себя воинами и кричат «не будем делать из Жетим-Тоо второй «Кумтор». Он призвал их прекратить врать и вводить народ в заблуждение.

«Когда “Кумтор” уходил вы были во власти. К тому же, занимали самую большую ветвь власти – отвечали за безопасность государства. И тогда вы не то, чтобы забрать “Кумтор”, вы даже не смогли заставить их выплатить хотя бы штраф в один доллар. Теперь “Кумтор” перешел народу – дороги ремонтируются, школы строятся, и если вы не видите, какие еще дела выполняются, то это видит народ», – написал глава государства.

Жапаров считает, что при разработке Жетим-Тоо зарплаты еще больше увеличатся, будет второй “Кумтор”, улучшится жизнь населения Нарына и окрестностей Жетим-Тоо, улучшится инфраструктура, а заасфальтированы будут даже дороги в селах.

«Но повторю еще раз. Пока не решено, будем ли мы разрабатывать Жетим-Тоо или нет. Если будем разрабатывать, то посоветуемся с народом и будем разрабатывать стопроцентно сами. Если народ скажет нет – значит нет. Но не забывайте одну вещь. Если мы будем просто так лежать, то никто нам с неба не даст денег. Школы не будут построены. Дороги не будут отремонтированы. Не повысятся зарплаты. Инфраструктура не улучшится. Вкратце, мы не будем развиваться», — сказал он.

Жапаров отметил, что пока он на посту президента, «Кумтор», Жетим-Тоо и другие крупные месторождения никому не будут переданы, а в крупные месторождения, которые уже ранее были отданы, введут государственную долю, но на это нужно время.

«Поэтому лжепатриоты, которые хотят показать себя воинами и говорят, что Жетим-Тоо хотят отдать, не пудрите людям мозги. Правоохранительные органы ведите работы по призыву к порядку с такими лжепатриотами. Почему они распространяют недостоверную информацию?» — сказал он.

Также Жапаров пожаловался, что когда [власти] хотят, что-либо сделать, [народ] говорит «это не делай, то не делай, будем развиваться с помощью туризма».

«Когда хочешь развить туризм говорят “стало много граждан той страны, не впускайте”. Хочу задать вопрос “что вообще нравится нашему народу”», — заключил Жапаров.

МВД и допросы по Жетим-Тоо

На публикацию президента отреагировали правоохранительные органы. МВД сначала вызвал на допрос активиста и администратора Facebook-страницы «Полит Узник» Ырыса Жекшеналиева, а после допроса его водворили в ИВС ГУВД Бишкека на 48 часов.

В МВД сообщили, что активиста вызвали на допрос 14 августа из-за публикации архивного видеообращения экс-председателя ГКНБ Абдиля Сегизбаева в Facebook по вопросу месторождения Жетим-Тоо в Нарынской области.

По данным ведомства, в отношении Жекшеналиева возбудили уголовное дело по статье «Массовые беспорядки» («Призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам, а равно призывы к насилию над гражданами»).