В Оше задержали подозреваемого в убийстве своего приятеля. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Оша.

По данным милиции, 12 августа подозреваемый встретился со своим знакомым поиграть в бильярд. Во время игры мужчины пили алкоголь, а затем поехали в дом подозреваемого.

Вечером между мужчинами возник конфликт, который перерос в драку. Во время драки подозреваемый ударил ножом своего приятеля.

В пресс-службе сообщили, что пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу где он скончался от несовместимых с жизнью травм. По этому факту возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Ведется следствие.