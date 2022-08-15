В международном аэропорту «Манас» встретили трех обладательниц золотых медалей на Исламских играх солидарности по вольной борьбе – Айсулуу Тыныбекову, Айпери Медет кызы и Мээрим Жуманазарову. Об этом сегодня, 15 августа, сообщила пресс-служба Минкультуры.
Сообщается, что спортсменок и их главного тренера Нурбека Изабекова с победой поздравило руководство департамента физической культуры и спорта.
Официальное открытие Исламских игр солидарности состоялось в Конье 9 августа. Всего в копилке кыргызской сборной 19 медалей. Из них 6 золотых, 6 серебряных и 7 бронзовых.
Флаг Кыргызстана на открытии нес капитан национальной сборной борец Атабек Азизбеков и легкоатлетка Айнуска Калил кызы.
Сам чемпионат стартовал 10 августа и продлится до 18 августа. В нем принимают участие около четырех тысяч спортсменов из 56 стран. На играх разыграют 483 комплекта медалей по 20 видам спорта. В соревнованиях принимают участие 25 кыргызских спортсменов.
Над материалом работал Кайрат Бердишалиев.