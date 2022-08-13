Кыргызстанская борчиха Айпери Медет кызы завоевала золотую медаль на V Исламских играх солидарности в Турции.

Спортсменка выступала в весовой категории до 76 кг. В поединке за первое место Медет кызы одержала победу над соперницей из Камеруна.

Кыргызстанцы Алмаз Сманбеков (до 57 кг), Тынар Шаршенбеков (до 63 кг), Калидин Асикеев (до 82 кг) и Узур Джузупбеков (до 97 кг) стали серебряными призерами соревнований.

Бронзовые медали в копилку Кыргызстана принесли Дильназ Сазанова (до 65 кг) и Нуртилек Карыпбаев (86 кг).

Ранее Айсулуу Тыныбекова (до 62 кг) и Эрназар Акматалиев (до 70 кг) завоевали золотые медали.

Всего в копилке кыргызской сборной девять медалей. Из них: три золота, четыре серебра и две бронзы.

Официальное открытие Исламских игр солидарности состоялось в Конье 9 августа. В открытии принимал участие президент страны Реджеп Тайып Эрдоган.

Флаг Кыргызстана на открытии нес капитан национальной сборной борец Атабек Азизбеков и легкоатлетка Айнуска Калил кызы.

Сам чемпионат стартовал 10 августа и продлится до 18 августа. В нем принимают участие около четырех тысяч спортсменов из 56 стран. На играх разыграют 483 комплекта медалей по 20 видам спорта. В соревнованиях принимают участие 25 кыргызских спортсменов.