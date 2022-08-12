13 обвиняемым по кой-ташским событиям избрали меру пресечения на время следствия в виде подписки о невыезде. Об этом 12 августа сообщили в пресс-службе Первомайского районного суда Бишкека.

Меру пресечения не изменили только бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву, который также проходит обвиняемым по этому делу.

В числе обвиняемых были также:

бывший советник Атамбаева Фарид Ниязов;

экс-депутатка Ирина Карамушкина;

экс-депутатка Асель Кодуранова;

экс-сотрудник ГКНБ Канат Сагымбаев;

помощница Атамбаева Кундуз Жолдубаева;

политик Равшан Джеенбеков.

Так, судья Азирет Медеров удовлетворил ходатайство гособвинителя Эрнеста Асакеева.

События в Кой-Таше

Кой-ташские события произошли в августе 2019 года. В ходе операции по задержанию бывшего президента Алмазбека Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш столкнулись сотрудники спецназа и милиции со сторонниками бывшего президента. В результате погиб замначальника спецназа Усенбек Ниязбеков, а более 170 человек получили различные ранения.

Обвинение по кой-ташским событиям предъявили бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву и его сторонникам.