Кыргызские борцы Айсулуу Тыныбекова и Эрназар Акматалиев завоевали золотые медали на V Исламских играх солидарности в Турции.

Тыныбекова в финале победила спортсменку из Гвинеи Фатумата Камара Йариени со счетом 11:0 и стала двукратной чемпионкой Исламских игр солидарности в весовой категории до 62 кг. Первую золотую медаль на этом турнире она завоевала в 2017 году.

После победы Тыныбекова поблагодарила болельщиков за поддержку и отметила, что этот турнир стал подготовкой к Чемпионату мира, который пройдет в Белграде с 10 по 18 сентября.