Кыргызские борцы Айсулуу Тыныбекова и Эрназар Акматалиев завоевали золотые медали на V Исламских играх солидарности в Турции.
Тыныбекова в финале победила спортсменку из Гвинеи Фатумата Камара Йариени со счетом 11:0 и стала двукратной чемпионкой Исламских игр солидарности в весовой категории до 62 кг. Первую золотую медаль на этом турнире она завоевала в 2017 году.
После победы Тыныбекова поблагодарила болельщиков за поддержку и отметила, что этот турнир стал подготовкой к Чемпионату мира, который пройдет в Белграде с 10 по 18 сентября.
Акматалиев в финальной схватке одолел иранского борца Хоссейни Абузарипашаколаини со счетом 6:0. Эрназар Акматалиев стал чемпионом Исламских игр солидарности по вольной борьбе в весовой категории до 70 кг.
Золотые медали, завоеванные Тыныбековой и Акматалиевым, стали первыми в копилке кыргызской сборной на этом турнире. До этого Алмаз Сманбеков и Нуртилек Карыпбаев завоевали серебряную и бронзовую медали соответственно.
V Исламские игры солидарности стартовали 10 августа и продлятся до 18 августа. В соревнованиях принимают участие около четырех тысяч спортсменов из 56 стран. В турнире разыграют 483 комплекта медалей по 20 видам спорта. На соревнованиях принимают участие 25 кыргызских спортсменов.