Пресс-служба «Кыргыз почтасы» сообщила, что вчера 10 августа прошла церемония гашения почтовой марки, посвященной Абдулманапу Нурмагомедову – отцу российского чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.
Церемония гашения – это мероприятие, которое проводится в день выпуска маркированной продукции в почтовое обращение.
Председатель «Кыргыз почтасы» Марат Черикчиев поблагодарил спортсмена за его вклад в развитие спорта и добавил, что его отец «воспитал большое количество титулованных спортсменов, и гашение почтовой марки должно увековечить этим память о нем».
Почтовая марка была выпущена в количестве 6000 экземпляров, одна марка стоит 65 сомов. Её можно приобрести в Бишкеке по адресу ул. Орозбекова, 1А.
Хабиб Нурмагомедов сейчас находится в Кыргызстане, куда прилетел на бойцовский турнир Eagle Fighting Championship (EFC 49).
Абдулманап Нурмагомедов
Абдулманап Нурмагомедов — советский и российский спортсмен, тренер, мастер спорта СССР по вольной борьбе. Он был заслуженным тренером России и старшим тренером сборной команды республики Дагестан по боевому самбо. Нурмагомедов также был Чемпионом Украины по дзюдо и самбо.
57-летний отец Хабиба умер в 2020 году после длительного лечения от коронавируса.
Над материалом работал Кайрат Бердишалиев.