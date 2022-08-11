Пресс-служба «Кыргыз почтасы» сообщила, что вчера 10 августа прошла церемония гашения почтовой марки, посвященной Абдулманапу Нурмагомедову – отцу российского чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

Церемония гашения – это мероприятие, которое проводится в день выпуска маркированной продукции в почтовое обращение.

Председатель «Кыргыз почтасы» Марат Черикчиев поблагодарил спортсмена за его вклад в развитие спорта и добавил, что его отец «воспитал большое количество титулованных спортсменов, и гашение почтовой марки должно увековечить этим память о нем».

Почтовая марка была выпущена в количестве 6000 экземпляров, одна марка стоит 65 сомов. Её можно приобрести в Бишкеке по адресу ул. Орозбекова, 1А.

Хабиб Нурмагомедов сейчас находится в Кыргызстане, куда прилетел на бойцовский турнир Eagle Fighting Championship (EFC 49).

Абдулманап Нурмагомедов

Абдулманап Нурмагомедов — советский и российский спортсмен, тренер, мастер спорта СССР по вольной борьбе. Он был заслуженным тренером России и старшим тренером сборной команды республики Дагестан по боевому самбо. Нурмагомедов также был Чемпионом Украины по дзюдо и самбо.

57-летний отец Хабиба умер в 2020 году после длительного лечения от коронавируса.

Над материалом работал Кайрат Бердишалиев.