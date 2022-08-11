Судебная коллегия Бишкекского горсуда 8 августа признала незаконным решение следователя о прекращении уголовного в отношении руководства Военно-Антоновского детского дома по факту гибели 13-летнего воспитанника Игоря Якунина. Решение о прекращении дела принял следователь по особо важным делам ГУВД Чуйской области за отсутствием состава преступления.
По словам главы «Лиги защиты прав ребенка» Назгуль Турдубековой, после жалобы на решение следователя, прокуратура Чуйской области написала представление в Бишкекский горсуд, заявив, что следователь «правильно прекратил дело, посчитав, что в смерти воспитанника детдома руководство не виновно».
В итоге суд встал на сторону адвоката. В пресс-службе суда отметили, что следователь нарушил требование Уголовно-процессуального кодекса, согласно которому он «был обязан принять все предусмотренные меры для всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела». В решении суда отмечается, что в деле есть противоречия.
Сейчас адвокат потерпевшей стороны выражает недоверие следствию ГУВД Чуйской области и просит передать дело в Главное следственное управление МВД.
Смерть Игоря Якунина
О гибели 13-летнего Игоря Якунина стало известно 1 июня 2021 года. Тогда в милицию поступило сообщение, что в детдоме в селе Военно-Антоновка ученик 6 класса Игорь Якунин потерял сознание в спальне, а затем скончался. Его доставили в больницу, где и констатировали смерть.
В Минобразования тогда сообщили, что дети играли в монополию в спальной комнате, когда «мальчик встал, сделал несколько шагов и упал без сознания». В ведомстве также утверждали, что никакой драки между воспитанниками не было.
Однако брат погибшего мальчика Богдан Якунин рассказал следствию, что Игорь умер после избиения старшеклассником. Тогда ГУВД Чуйской области сообщало, что при осмотре тела погибшего не было обнаружено каких-либо следов насилия.
«Игоря ударили пять раз в область груди, последний удар был самым сильным, в область сердца. Когда мальчик развернулся и сделал три шага, сразу упал. У него начались судороги, нехватка воздуха, непроизвольное мочеиспускание», — говорил брат погибшего.
Также Богдан Якунин обратился к президенту Садыру Жапарову с просьбой взять дело под личный контроль и обвинил директора детдома в том, что он «пытается замять дело».
Через три недели после трагедии дело о гибели мальчика взял на контроль Садыр Жапаров. Уполномоченная по правам ребенка Жыпариса Рысбекова рекомендовала Минобразованию уволить директора интерната, где погиб мальчик и рассмотреть ответственность других сотрудников.
В конце июня в милиции признали смерть 12-летнего мальчика насильственной. Тогда же ГУВД Чуйской области переквалифицировала дело на статью «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека». Такое решение приняли по заключению судебно-медицинской экспертизы.
В конце сентября в милиции сообщили, что смерть Игоря Якунина наступила от рефлекторной остановки сердца в результате тупой травмы грудной клетки.