Судебная коллегия Бишкекского горсуда 8 августа признала незаконным решение следователя о прекращении уголовного в отношении руководства Военно-Антоновского детского дома по факту гибели 13-летнего воспитанника Игоря Якунина. Решение о прекращении дела принял следователь по особо важным делам ГУВД Чуйской области за отсутствием состава преступления.

По словам главы «Лиги защиты прав ребенка» Назгуль Турдубековой, после жалобы на решение следователя, прокуратура Чуйской области написала представление в Бишкекский горсуд, заявив, что следователь «правильно прекратил дело, посчитав, что в смерти воспитанника детдома руководство не виновно».

В итоге суд встал на сторону адвоката. В пресс-службе суда отметили, что следователь нарушил требование Уголовно-процессуального кодекса, согласно которому он «был обязан принять все предусмотренные меры для всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела». В решении суда отмечается, что в деле есть противоречия.

Сейчас адвокат потерпевшей стороны выражает недоверие следствию ГУВД Чуйской области и просит передать дело в Главное следственное управление МВД.

Смерть Игоря Якунина

О гибели 13-летнего Игоря Якунина стало известно 1 июня 2021 года. Тогда в милицию поступило сообщение, что в детдоме в селе Военно-Антоновка ученик 6 класса Игорь Якунин потерял сознание в спальне, а затем скончался. Его доставили в больницу, где и констатировали смерть.