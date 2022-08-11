На место приехал вице-мэр Бишкека Олег Попиков, у которого возникла словесная перепалка с сотрудниками «Тазалык».

Попиков рассказал, что уборку мусора в Первомайском районе передали в частные руки, потому что у предприятия не хватает своих мощностей, так как техника стоит на ремонте.

«Из 52 единиц техники — 26 было на ремонте. Чтобы вывести мусор и войти в график, “Тазалык” заключил договор до 14 августа с частной компанией, чтобы она вывозила мусор. До 14 августа мы отремонтируем технику и будем работать», — сказал вице-мэр.

Он добавил, что сейчас мэрия ищет деньги, чтобы отремонтировать всю технику.

Между тем, один из сотрудников «Тазалык» сказал, что их основные требования, чтобы мэрия выделила деньги на ремонт и вернуть уборку мусора в Первомайском районе предприятию. Сотрудники предприятия также заявили, что компанию «Эко Профф» якобы лоббируют в мэрии Бишкека.

«Частная компания, которая вывозит мусор, требует 7 млн сомов за свою работу. Но в городе вы сами видите, что происходит завал мусора», — заявил сотрудник.

Как оказалось, договор заключён между «Тазалыком» и частной компанией «Эко Профф» с 29 июля до 22 августа.

Сотрудники «Тазалык» говорят, что с тех пор как мэрия заключила контракт с частной компанией, никто не занимался починкой сломанной техники. Они боятся потерять работу.