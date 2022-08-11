Свердловский районный суд Бишкека призвал аппарат омбудсмена не вмешиваться в следствие по делу об изнасиловании 13-летней девочки. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

В суде отметили, что «с пониманием относятся» к обеспокоенности и повышенному интересу общественности к судебному процессу по делу несовершеннолетней, которую изнасиловали.

Однако там напомнили, что по Конституции судьи независимы и подчиняются только законам.

«Запрещается вмешательство в деятельность по осуществлению правосудия. Закрытое судебное заседание допускается по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и других преступлениях, чтобы не разглашать сведения интимного характера, унижающих честь и достоинство участвующих лиц в деле», – сообщили в суде.

В Свердловском райсуде отметили, что посторонние не могут присутствовать в зале, где идет закрытое дело, а в судебном процессе должны присутствовать только его участники.

«Иные же лица участвуют в процессе только на время их допроса.

Об этом положении ранее сообщали акыйкатчы (Атыр Абдрахматовой, – Прим. ред.) на ее просьбы пустить сотрудников института на данное закрытое судебное разбирательство», – отметили в суде.

Ранее Атыр Абдрахматова сообщила изданию 24.kg, что сотрудников аппарата омбудсмена не допускают на судебное разбирательство по делу об изнасиловании 13-летней девочки.

Абдрахматова потребовала, чтобы комиссия рассмотрела ответственность судьи Свердловского райсуда Бишкека Азиса Эшалиева.

«Судья закрепил список лиц, допущенных на процесс, не изучив мандат омбудсмена. Потерпевшая сторона заявила ходатайство о том, чтобы на заседании присутствовал сотрудник омбудсмена, однако судья отказал. По международному мандату мы имеем право посещать закрытые судебные процессы, если сторона потерпевшей не имеет возражений», — сказала Абдрахматова.

Об изнасиловании несовершеннолетней стало известно в июле. По этому делу в Бишкеке начался суд.

На скамье подсудимых сейчас двое милиционеров и сторож, работавший на рынке «Дордой». Завершено следствие и в отношении официанта, который также подозревается в изнасиловании девочки. Материалы дела уже направили в суд. Но близкие родственники пострадавшей опасаются, что милиционеры могут уйти от ответственности.

По словам отца девочки, насилие в отношении пострадавшей продолжалось с августа 2021 года по февраль 2022 года.

Случай стал резонансным и вызвал огромную волну негодования в обществе. 5 июля у здания МВД в Бишкеке, а 8 июля у здания Свердловского суда прошли митинги против насилия в отношении девочек и женщин. Участницы акции требовали защитить права женщин, а также отправить в отставку главу МВД.

О том, что милиционеры, насиловавшие девочку, должны понести строжайшее наказание, заявил и депутат Дастан Бекешев. Он также сказал, что министр внутренних дел «как всегда не делает выводов из таких диких случаев и продолжает работать в привычном режиме».