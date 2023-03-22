Подозреваемого в изнасиловании 13-летней девочки в Бишкеке водворили в СИЗО на срок следствия. Об этом сообщают в пресс-службе УВД Первомайского района столицы.

Ранее омбудсменка Атыр Абдрахматова сообщала, что подозреваемый в изнасиловании девочки более двух лет находится на свободе. А в сентябре 2022 года стало известно, что пострадавшая девочка родила ребенка от предполагаемого насильника.

По информации милиции, подозреваемый К.А отрицает факт изнасилования несовершеннолетней. Правоохранители также сказали, что к настоящему времени не готовы заключения экспертиз по определению родства между задержанным и новорожденным ребенком.

«Установлено, что отцовство возможно установить по истечении одного года ребёнку. 10 февраля 2023 года была назначена повторная судебно-биологическая экспертиза в целях определения родства между отцом и ребенком, однако, заключение по настоящее время не готово», – говорится в сообщении.

Согласно предварительным итогам медобследования, 17 марта предполагаемого насильника задержали, а позже суд водворил его в СИЗО на срок следствия.

В ноябре 2021 года в УВД обратился дедушка девочки, заявив, что ее изнасиловали. Он рассказал, что в 2021 году его внучка пожаловалась на боли в животе. Мужчина отвез девочку в детскую больницу Бишкека – там ей провели УЗИ, которая выявила беременность.

Дедушка рассказал, что девочка осенью 2021 года познакомилась с TikTok-блогером, который пригласил ее в Бишкек, чтобы снять совместное видео. Адвокат Нурлан Токталиев утверждает, что блогер систематически насиловал девочку, пока она не забеременела. По его словам, в первый раз парень изнасиловал ее возле кинотеатра «Ала-Тоо», а затем путем шантажа, насиловал дальше.

Дедушка девочки жаловался, что для доказания вины нужно пройти ДНК-тест в Казахстане, который стоит $600 – на это у семьи средств нет. В апреле 2022 года пострадавшая девочка родила сына.

По данным Генпрокуратуры, в 2022 году в Кыргызстане возбудили 438 уголовных дел по факту насилия в отношении детей. При этом, глава МВД Улан Ниязбеков говорил, что количество фактов насилия в отношении детей с каждым годом растет.

Для детей и подростков есть Центр помощи детям в городе Бишкек. Туда можно обратиться по номерам: +996773192099 и +996707079597. В Джалал-Абаде также есть реабилитационный центр для детей «Ак жол», контакты центра: +996773741191.

Адреса и телефоны центров помощи детям, пострадавшим от насилия: