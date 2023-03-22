Депутатка парламента Джамиля Исаева предлагает внести поправки в некоторые законы, которые позволят штрафовать граждан «за распространение информации, вредящей несовершеннолетним».

Проект закона вынесли на общественное обсуждение.

За распространение какой информации предлагает штрафовать Исаева:

побуждающей детей к самоубийству или другим действиям, представляющим угрозу их жизни и здоровью;

способной вызвать у детей желание употребить наркотики, психотропные вещества, табачные изделия, алкоголь, пиво, принять участие в азартных играх, заниматься проституцией, бродяжничеством;

оправдывающей насилие или жестокость, побуждающей на насилие к людям или животным;

отрицающей семейные ценности, пропагандирующей «нетрадиционные сексуальные отношения» и формирующей неуважение к родителям или другим членам семьи;

оправдывающей противоправное поведение;

содержащей нецензурную брань;

содержащей информацию порнографического характера.

Кроме этого штрафовать предлагается за информацию о ребенке, пострадавшем в результате противоправных действий (бездействия). Под эту информацию попадают любые данные, которые дают прямо или косвенно установить личность ребенка.

Одна из поправок, которую предлагает Исаева, касается закона о СМИ. В него она предлагает добавить, что информация, причиняющая вред физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию детей, запрещена для распространения среди них.

Депутатка предлагает ввести следующие штрафы «за распространение информации, вредящей несовершеннолетним»:

частным лицам в размере 2 тысяч сомов;

юрлицам в размере 10 тысяч сомов;

авторам публикации в СМИ или соцсетях в размере 25 тысяч сомов.

В справке-обосновании к проекту закона говорится, что документ разработан для создания безопасной информационной среды, «сохранения и укрепления нравственного, физического, психологического и социального здоровья детей и подростков».

«Эти меры призваны защитить формирующуюся психику несовершеннолетних от вредного воздействия “сексуально откровенной” телевизионной продукции, предоставляемых различными сетями, важной статьей доходов которых является распространение программ “для взрослых”», — говорится в документе.