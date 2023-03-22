На акцию пришли десять человек. Активисты рассказали, что милиция попросила их провести митинг не у дверей Верховного суда, а в парке неподалеку.

«Самое плохое — это то, что завтра ситуация может повториться. Те кто например, изнасиловал 13-летнюю девочку или применили другие незаконные действия могут поверить, что останутся безнаказанными или поймут, что в стране закон стоит ниже связей, денег, власти», — сказал активист Эркин Рыскулбеков.

Участники акции потребовали, чтобы суд не смягчал приговор предыдущей инстанции в отношении осужденных. В январе этого года Бишкекский городской суд сократил сроки двум осужденным милиционерам с 10 и 15 лет лишения свободы до 6 и 9.

Судебный процесс по уголовному делу об изнасиловании 13-летней девочки длится с июля 2022 года. По словам отца девочки, насилие в отношении пострадавшей продолжалось с августа 2021 года по февраль 2022 года.

Кроме милиционеров в этом деле фигурантами также проходят охранник рынка «Дордой», который получил 10 лет лишения свободы и официант одного из отелей на Ошском рынке, получивший 8 лет лишения свободы.