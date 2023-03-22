В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях ночью 21 марта зарегистрировано землетрясения силой до трех баллов. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

По предварительным данным, жертв и разрушений нет.

Вечером 21 марта в эпицентре на территории Афганистана на горном хребте Гиндукуш произошло мощное землетрясение. По разным данным, его магнитуда составила от 6,5 до 8. По информации Reuters, в Афганистане и Пакистане погибли как минимум три человека и более 100 человек получили ранения.

Жертв и разрушений в странах Центральной Азии нет, но власти всех стран сообщили о зафиксированных землетрясениях. Подземные толчки до трех баллов ощущались в Таразе и Шымкенте на юге Казахстана.

МЧС Узбекистана сообщило о землетрясении в Ташкенте магнитудой до 5, подземные толчки зарегистрировали и других регионах страны силой от 4 до 6 баллов. Толчки ощущались и в Таджикистане.