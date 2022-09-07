Кыргызстанец Болот Манясов сообщил на пресс-конференции 7 сентября, что его 13-летняя внучка родила от насильника. Манясов утверждает, что насильника его дочери до сих пор не наказали. Мужчина попросил власти помочь в справедливом расследовании.

Дедушка потерпевшей рассказал, что в 2021 году его внучка пожаловалась на боли в животе. Мужчина отвез девочку в детскую больницу Бишкека – там ей провели УЗИ.

По словам мужчины, во время проведения УЗИ, его попросили подождать в коридоре, а через час он увидел, что в кабинет зашли милиционеры.

«Медики сообщили, что моя внучка беременна, и я поехал в милицию писать заявление», – рассказал мужчина.

По его словам, девочка на допросе рассказала, что познакомилась с TikTok-блогером, который пригласил ее в Бишкек осенью 2021 года, чтобы снять совместное видео.

Защищающий права девочки, юрист Нурлан Токталиев рассказал, что блогер систематически насиловал девочку, пока она не забеременела. По словам юриста, в первый раз парень изнасиловал ее возле кинотеатра «Ала-Тоо», а затем путем шантажа, насиловал дальше.

Дедушка потерпевшей рассказал, что в апреле 2022 года она родила мальчика – ребенок проживает с ней. Сейчас девочка не ходит в школу.

Он также сообщил, что для доказания вины нужно пройти ДНК-тест в Казахстане, который стоит $600 – на это у семьи средств нет.

Что говорят в милиции?

В УВД Первомайского района Бишкека сообщили журналистке «Клоопа», что дедушка потерпевшей написал заявление в милицию 23 ноября 2021 года. Он попросил принять меры в отношении парня, изнасиловавшего его внучку.

В УВД сообщили, что они в тот же день возбудили уголовное дело по статье «Изнасилование».

«Подозреваемый полностью отрицает половую связь с несовершеннолетней. Для установления его причастности нужно провести ДНК-тест на отцовство. Однако отцовство можно будет определить только, когда ребенку исполнится год», – сообщили в милиции и добавили, что расследование продолжается.

Насилие в отношении детей

В июне МВД сообщало, что в Кыргызстане с начала 2022 года зарегистрировали более 400 фактов насилия в отношении детей, в том числе 55 случаев насилия сексуального характера.

Количество регистрируемых фактов насилия в отношении детей с каждым годом растет. Зачастую дела не доходят до суда, так как в большинстве случаев насилие в отношении детей совершается родственниками. Даже если семьи пострадавших решаются написать заявление, потом они его могут забрать, договорившись с родственниками. Власти не искореняют подобную практику и это приводит к тому, что насильники остаются безнаказанными.

Для детей и подростков есть Центр помощи детям в городе Бишкек. Туда можно обратиться по номерам: +996773192099 и +996707079597. В Джалал-Абаде также есть реабилитационный центр для детей «Ак жол», контакты центра: +996773741191.

Адреса и телефоны центров помощи детям, пострадавшим от насилия:

Чуйская область, Бишкек, улица Карасаева №73, телефоны: 0312 442510, 0312 442574, 0312 542934;

Ошская область, Ош, улица Гапара Айтиева, 5/1, телефон: 03222 62288;

Талаская область, Талас, телефон: 0778 4366775;

Ысык-Кульская область, Каракол, улица Жамансариева № 163, телефоны: 03922 50405, 03922 50212;

Ысык-Кульская область, село Тюп, улица Иссык-Кульская №33, телефон: 03945 24546.

Адреса и телефоны кризисных центров, куда можно обратиться, если по отношению к вам или вашим близким оказывают насилие:

кризисный центр «Шанс» — Бишкек, проспект Чуй, 207, квартира 509, телефон: 0709710320;

кризисный центр «Сезим» — Бишкек, улица Табышалиева, 3, телефон: 0312512640;

ОО «Энсан — Диамонд» — Ош, улица Ленина, 205/105, телефон: 0772328960, 0322222965;

кризисный центр «Акылкарачач» — Ошская область, село Гульча, улица Набережная, 1, телефоны: 0555281423, 0776281423;

кризисный центр «Аруулан» — Ош, улица Ленина, 205, телефоны: 0776380777, 0322255608;

кризисный центр «Ак журок» — Ош, улица Ленина, 205, телефоны: 0550231329, 0322245976;

ОО Кризисный Центр «Мээрбан» — Ош, улица Ленина, 312/23, телефон: 0773843461;

НПО Кризисный Центр «Тендеш» — Нарын, улица Кыргыза, 31/3, телефоны: 0700257890, 0352250270, 03522295047;

кризисный центр «Маана» при ОФ «Аялзат» — Талас, улица Тагайбаева, 274/2, телефоны: 0557484713, 0342255885;

кризисный центр «Жаныл Мырза» — Баткен, улица Сыдыкова, 3, телефон: 0777393077;

кризисный центр «Каниет» — Джалал-Абад, улица Б.Осмонова, 113, телефон: 0372255084;

ОО «Аялзат — развитие женских инициатив» — Каракол, улица Абдрахманова, 105-14, телефоны: 0392251091, 0553835717;

кризисный центр «Алтынай» в Чолпон-Ате — 0709694550;

кризисный центр «Мээрман» в Караколе — 0706383637;

Центр помощи и реабилитации женщин «Химая» в Караколе — 0702223535 (горячая линия), 0551733390.

Читать еще: «Терпи». Как домашнее насилие убивает детей и калечит судьбы

Фото на главной: АКИpress

