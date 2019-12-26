Весной этого года в Джалал-Абадской области в больнице скончалась девочка, которая поступила в тяжелом состоянии. Экспертиза выявила, что она длительное время подвергалась побоям — в избиении подозревали бабушку. Новости о насилии над детьми появляются постоянно, но еще чаще насилие происходит за закрытой дверью, оставаясь неуслышанным и безнаказанным.
Мы собрали базу данных из двухсот статей из кыргызских СМИ за последние пять лет об изнасилованиях, побоях и убийствах детей. И попытались понять, что объединяет эти случаи и почему происходит насилие над детьми.
Ибрагим в этом году должен был учиться в первом классе. Но он в умственном и физическом развитии намного отстал от своих ровесников и постоянно нуждается в опеке. Соцработники иногда справляются о ребенке у мачехи, которая взяла опекунство на себя.
В 2015 году двухлетнего Ибрагима избили тетя и дядя, а последний еще и изнасиловал, после чего малыш впал в кому. Тетю посадили на 15 лет, а дяде дали пожизненное. А ребенок стал инвалидом и не может самостоятельно ходить и говорить.
По данным Генпрокуратуры, за последние пять лет количество случаев насилия в отношении детей выросло с 143 в 2014 году до 187 в 2018 году. Только за девять месяцев этого года уже совершено 255 случаев в отношении детей. В среднем, по статистике за пять лет, детей в нашей стране убивают, насилуют и избивают примерно через день.
Нуртилек и Айдар (имена детей изменены) — малыши со схожими судьбами. Их жизнь оборвалась слишком рано. Двухлетний Нуртилек жил в Оше, а полуторагодовалый Айдар в Жети-Огузском районе Ыссык-Кульской области.
После развода мама одного и папа другого оставили их своим родственникам и уехали в Россию. Прошлой зимой тети Нуртилека и Айдара жестоко избили их до смерти. Убили детей за то, что те описались в штаны.
Наш анализ показал, что в двух из трех случаев насилие исходит от родителей и близкого окружения ребенка.
Родители — 34%
Близкое окружение — 32%
Незнакомые — 34%
Почему насилие идет от самых близких? Основные причины этого — неправильные методы воспитания и безразличие общества. По данным Юнисефа, 70 % родителей и опекунов кричат на своих детей, а 48 % бьют детей, иногда в течение долгого времени.
По мнению психологов, подвержение детей насилию — это большая трагедия. Так как от ребенка, подвергшегося насилию, после «нельзя ожидать любви». Он может повторить ту же историю со своими родителями или детьми.
«Родители, близкие для ребенка — люди, которые стоят на первом месте. Если ребенок подвергается насилию от людей, которым он верит, от которых он ждет доброту, теплоту, то в будущем вряд ли из него вырастет добрый человек. Если он в детстве подвергался насилию, то в будущем он будет подвергать насилию близких и своих детей. Не может любить. Чтобы помочь таким детям, у нас не хватает психологов и общество безразлично. Если выявляются такие случаи, советуем не только близким, но и обществу принять своего ребенка, приласкать, помочь и привести к психологу. Чем быстрее вмешаются специалисты, тем лучше», — говорит психологиня Дөөлөтхан Кабыкова.
Кабыкова утверждает, что большинство детей, подвергшихся насилию, не обращаются к психологу. Дети не знают о такой возможности. А родители и близкие, скрывая это, влияют на дальнейшую жизнь ребенка.
Из 200 случаев, которые мы собрали с открытых источников, в 31 случае насилие над маленькими жертвами происходило длительное время, например, в течение пяти лет. Но, из-за безразличия членов семьи и отсутствия контроля такие случаи не выявляются.
Два года в Баткенской области отец насиловал 16 летнюю дочь. О произошедшем узнали в 2016 году, когда она забеременела. Отец насиловал девочку, пока мать лечилась в Бишкеке от туберкулеза. На седьмом месяце беременности дочери отец сбежал в Россию. А его мать увезла внучку в Таджикистан, где девочка родила. По некоторым данным, бабушка задушила новорожденного, а после закопала на одном из кладбищ села Марказ.
Когда мать девочки узнала о насилии над дочерью, то написала заявление в милицию. Но какое наказание понес отец? Возвратился ли с России? Что случилось с девочкой? Неизвестно.
Изучая статьи, мы обнаружили, что мальчики и девочки по-разному становятся жертвами насилия. Мальчиков чаще всего избивают или убивают, а четыре из пяти девочек-жертв подверглись сексуальному насилию. Почти половина изнасилованных девочек была в возрасте от 10 до 14 лет.
В августе 2019 года в селе Жаңы-Жер Чуйской области 14 летняя девочка родила от отца. Близкие пытались скрыть это, продав новорожденного. Мать, боясь что муж уйдет, скрывала от всех, что он насилует девочку-подростка.
Аналогичные случаи, в которых члены семьи скрывали особо тяжкие преступления, происходят нередко. Даже если такие факты вызывают резонанс в обществе, члены семьи договариваются между собой. По словам юриста Нургазы Абдувалиева, около 80 процентов случаев насилия над детьми скрываются, и виновный не привлекается к ответственности.
«Должны возбуждать уголовные дела в отношении лиц, подвергших насилию детей . Но, чтобы привлечь их к ответственности, безусловно, кто-то должен обратиться с заявлением. Также дело будет возбуждено, если будет опубликовано в СМИ. Но у нас, в основном, скрывают, утаивают (о насилии). В основном это происходит, когда создают семью во второй раз. Когда девочку насилует отчим, а мать скрывает, чтобы не разрушить брак. Если мальчики подвергаются побоям, то им говорят — “терпи”. Поэтому должны работать институты семьи. Нужно работать с каждым ребенком, семьей. Уменьшилось бы [насилие], если бы не скрывали, а привлекали к ответственности. Органы не могут отказать, когда пишут встречное заявление. Это не освобождает от ответственности, а облегчает», — объясняет юрист.
По базе данных уголовных дел, собранной журналистами информационого портала Kloop.kg с сайта http://act.sot.kg, мы изучили судебные решения Верховного суда по делам об избиениях, убийствах и изнасилованиях людей любого возраста за последние пять лет .
По официальным данным прокуратуры, за последние пять лет зарегистрировано 1053 случаев насилия над детьми по вышеуказанным статьям. Но, решений судов по ним, как и преступников, получивших наказание, намного меньше. По данным базы, до суда дошло всего 9 дел. По убийству вынесено пять приговоров, по побоям два, по изнасилованиям один приговор, одно дело отправлено на повторное рассмотрение в нижестоящую инстанцию.
В случаях насилия над детьми государство должно само защищать детей и не давать опекунам писать встречные заявления в правоохранительные органы. Местная власть должна уделить особое внимание работе с детьми сиротами, полусиротами и с родителями мигрантами. Потому-что родители уезжают в миграцию, а детей оставляют близким, что приводит к насилию над несовершеннолетними.
Нужно предотвращать данные преступления. Работать с семьями в факторе риска. Выявить данные таких семей поможет специальный доклад Омбудсмена.
Согласно докладу Омбудсмена, в семьях, где происходит насилие, у родителей в основном нет профессионального или высшего образования. В каждой второй семье имеется как минимум один безработный, но при этом они трудоспособные — в семье нет пенсионеров. Две из трех семей живут за чертой бедности. Три ребенка из пяти живут без одного из родителей или без обоих. В большей части семей есть до 2 детей, они не многодетны.
Если вы стали жертвой или очевидцем детского насилия, то вы можете позвонить в Центр «Телефон доверия для детей» анонимно и бесплатно по номеру 111. Центр принимает звонки со всех регионов страны, а также работает ежедневно и круглосуточно. Вас могут проконсультировать, оказать психологическую помощь, если вам нужна помощь правоохранительных органов, обращение перенаправят к ним.
Также работают центры помощи детям, пострадавшим от насилия:
- Чуйская область, Бишкек, ул. Карасаева №73. Телефоны: 0312 442510, 0312 442574, 0312 542934
- Ошская область, Ош, ул. Гапара Айтиева, 5/1. Телефон: 03222 62288
- Талаская область, Талас. Телефон: 0778 4366775
- Ысык-Кульская область, Каракол, ул. Жамансариева № 163. Телефоны: 03922 50405, 03922 50212
- Ысык-Кульская область, село Тюп, ул. Иссык-Кульская №33. Телефон: 03945 24546
Материал создан стипендиатами программы по дата-журналистике проекта «Медиа-К» «Интерньюс в Кыргызстане», реализуемого при поддержке USAID в КР в партнерстве со Всемирным банком, DFID и IDEM. Ментором программы выступает Анастасия Валеева. Мнения и выводы в материале не обязательно отражают мнение «Интерньюс» и его партнеров.
Материал подготовили: Айдай Беделбек кызы, Саадат Тологонова
Редакторы: Анастасия Валеева, Чолпон Узакбаева, Мырзайым Жаныбек кызы
Иллюстрации: Александра Титова