Почему насилие идет от самых близких? Основные причины этого — неправильные методы воспитания и безразличие общества. По данным Юнисефа, 70 % родителей и опекунов кричат на своих детей, а 48 % бьют детей, иногда в течение долгого времени.

По мнению психологов, подвержение детей насилию — это большая трагедия. Так как от ребенка, подвергшегося насилию, после «нельзя ожидать любви». Он может повторить ту же историю со своими родителями или детьми.

«Родители, близкие для ребенка — люди, которые стоят на первом месте. Если ребенок подвергается насилию от людей, которым он верит, от которых он ждет доброту, теплоту, то в будущем вряд ли из него вырастет добрый человек. Если он в детстве подвергался насилию, то в будущем он будет подвергать насилию близких и своих детей. Не может любить. Чтобы помочь таким детям, у нас не хватает психологов и общество безразлично. Если выявляются такие случаи, советуем не только близким, но и обществу принять своего ребенка, приласкать, помочь и привести к психологу. Чем быстрее вмешаются специалисты, тем лучше», — говорит психологиня Дөөлөтхан Кабыкова.

Кабыкова утверждает, что большинство детей, подвергшихся насилию, не обращаются к психологу. Дети не знают о такой возможности. А родители и близкие, скрывая это, влияют на дальнейшую жизнь ребенка.

Из 200 случаев, которые мы собрали с открытых источников, в 31 случае насилие над маленькими жертвами происходило длительное время, например, в течение пяти лет. Но, из-за безразличия членов семьи и отсутствия контроля такие случаи не выявляются.

Два года в Баткенской области отец насиловал 16 летнюю дочь. О произошедшем узнали в 2016 году, когда она забеременела. Отец насиловал девочку, пока мать лечилась в Бишкеке от туберкулеза. На седьмом месяце беременности дочери отец сбежал в Россию. А его мать увезла внучку в Таджикистан, где девочка родила. По некоторым данным, бабушка задушила новорожденного, а после закопала на одном из кладбищ села Марказ.

Когда мать девочки узнала о насилии над дочерью, то написала заявление в милицию. Но какое наказание понес отец? Возвратился ли с России? Что случилось с девочкой? Неизвестно.

Изучая статьи, мы обнаружили, что мальчики и девочки по-разному становятся жертвами насилия. Мальчиков чаще всего избивают или убивают, а четыре из пяти девочек-жертв подверглись сексуальному насилию. Почти половина изнасилованных девочек была в возрасте от 10 до 14 лет.

В августе 2019 года в селе Жаңы-Жер Чуйской области 14 летняя девочка родила от отца. Близкие пытались скрыть это, продав новорожденного. Мать, боясь что муж уйдет, скрывала от всех, что он насилует девочку-подростка.

Аналогичные случаи, в которых члены семьи скрывали особо тяжкие преступления, происходят нередко. Даже если такие факты вызывают резонанс в обществе, члены семьи договариваются между собой. По словам юриста Нургазы Абдувалиева, около 80 процентов случаев насилия над детьми скрываются, и виновный не привлекается к ответственности.

«Должны возбуждать уголовные дела в отношении лиц, подвергших насилию детей . Но, чтобы привлечь их к ответственности, безусловно, кто-то должен обратиться с заявлением. Также дело будет возбуждено, если будет опубликовано в СМИ. Но у нас, в основном, скрывают, утаивают (о насилии). В основном это происходит, когда создают семью во второй раз. Когда девочку насилует отчим, а мать скрывает, чтобы не разрушить брак. Если мальчики подвергаются побоям, то им говорят — “терпи”. Поэтому должны работать институты семьи. Нужно работать с каждым ребенком, семьей. Уменьшилось бы [насилие], если бы не скрывали, а привлекали к ответственности. Органы не могут отказать, когда пишут встречное заявление. Это не освобождает от ответственности, а облегчает», — объясняет юрист.