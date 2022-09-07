Сборная Кыргызстана по футболу сыграет со сборной России 24 сентября в Бишкеке. Об этом сообщили в Российском Футбольном Союзе (РФС). Это первая встреча сборных в истории.

Сборная России занимает 35-ю строчку в рейтинге ФИФА, а кыргызская сборная — 95-ю строчку.

После полномасштабного вторжения российских войск в Украину в отношении России принял ряд санкции, в том числе и в сфере спорта. Так, две главные футбольные организации ФИФА и УЕФА отстранили все российские команды, будь то сборные или клубы, от участия в турнирах под эгидой этих организаций до дальнейшего уведомления.

Кроме того, играть со сборной России также отказались несколько европейских сборных.