Глава оппозиционной фракции «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров 7 сентября на заседании парламента раскритиковал своих коллег. Поводом для критики послужило то, что его коллеги хотели позвать на заседание представителей Кабинета министров, чтобы посоветоваться.

Депутаты обсуждали возможность введения смертной казни за педофилию после изнасилования и убийства 14-летней девочки в Баткенской области. Мадумаров заявил, что и ранее уже предлагал ввести смертную казнь за такого рода преступления, но тогда необходимо проводить референдум. Тем не менее, оппозиционный депутат призвал парламентариев отстаивать свою позицию, если они все-таки решат вводить смертную казнь.

«Мы – Жогорку Кенеш, представители народа, мы – законодательная власть, не исполнительная. Мы потеряем государственность, если Жогорку Кенеш не будет твердо стоять на своей позиции. А мы идем к этому. Предложения идут, что нужно звать того или иного министра. […] У нас что, нет моментов, когда без документов обсуждали и принимали решения? У нас что, нет моментов, когда не видели и подписывали документы? Мы – плохие, мы беспринципные, мы безвольные. Мы сами все это делаем. Весь беспорядок делается нашими руками. В будущем кто будет виноватым? Мы будем», — заявил он.

Мадумаров уже неоднократно критиковал своих коллег за то, что они очень быстро принимают решения, спущенные сверху, а также нарушают регламент Жогорку Кенеша при голосовании за законопроекты.

Например, в конце июня 2022 года Мадумаров раскритиковал спикера парламента Таланта Мамытова за то, что тот приглашал к себе в кабинет лидеров фракций и просил, чтобы они поддержали законопроект о легализации казино. Он назвал это «позором». При этом, выступал за открытие казино по всему Кыргызстану ближайший соратник Таланта Мамытова президент Садыр Жапаров.

Кроме своих коллег, Мадумаров неоднократно критиковал президента Садыра Жапарова и его ближайшего соратника и друга, главу ГКНБ Камчыбека Ташиева. За свою позицию Мадумаров подвергся давлению и угрозам.

Ташиев, например, угрожал Мадумарову тем, что сломает ему руку и посадит в тюрьму. Власти уже пытались привлечь Мадумарова к ответственности по делу о госизмене. Однако его отстояли парламентарии — они не разрешили генпрокуратуре привлекать его к уголовной ответственности.