Депутатка Жогорку Кенеша Эльвира Сурабалдиева предложила вызвать все правоохранительные органы в парламент для того, чтобы обсудить рост насилия в отношении женщин и девочек в стране. Об этом она сообщила 7 сентября на заседании парламента.

Нардеп озвучила статистику Генпрокуратуры об уголовных делах, возбужденных по фактам насилия.

«В 2019 года возбудили 278 дел по насилию, до суда дошли только 38% из них. В 2020 году – 673 дел, из них – 16% дошли до суда. В 2021 году – 640 уголовных дел, из них всего 21% дошли до суда. А ведь не все люди, подверженные насилию, обращаются в милицию. Из обратившихся – 95% несовершеннолетние и женщины», – сообщила она.

Сурабалдиева отметила, что после возбуждения уголовных дел потерпевших пугают, те пишут встречные заявления, и дело прекращают.

«Надо дать протокольное поручение к следующей неделе вызвать в парламент Генеральную прокуратуру и другие правоохранительные органы, а также МВД. Если парламент не будет реагировать, то дальше это [будет] геноцидом по отношению к своему народу. Наши коллеги не любят слово “фемицид”, тогда давайте привыкать к слову “геноцид”», – сказала депутатка.

Такое заявление Сурабалдиева сделала на фоне убийства 14-летней девочки в Кадамжайском районе Баткенской области. Тело девочки нашли 4 сентября на автодороге Ош — Раззаков внутри селе подводного тоннеля в селе Ноогардан. По данным УВД Баткенской области, руки девочки были завязаны сзади, а на шее были следы удушения веревкой.

Милиция возбудила уголовное дело по статье «Убийство» и назначила судебно-медицинскую экспертизу. По подозрению в убийстве 5 сентября задержали троих жителей Кадамжайского района 1995, 1997 и 1998 года рождения. Их водворили в ИВС.

На дело об убийстве 14-летней девочки отреагировал президент Садыр Жапаров и взял это под личный контроль. Он отметил, что кыргызский народ «издревле хорошо относился к женщинам и девочкам».

Генеральный прокурор Курманкул Зулушев также подчеркнул, что дело находится и под его личным контролем. Вместе с тем он отметил, что правильное воспитание ребенка является задачей каждого родителя.

Насилие и фемицид

В 2021 году в Глобальном индексе мира и безопасности женщин (WPS) Кыргызстан был признан самой не безопасной страной для женщин в Центральной Азии, заняв 97 место.

Систематическое семейное насилие приводит к убийству женщин их мужьями, сожителями или бывшими партнерами. Такие убийства называются фемицидом.

Если вы столкнулись с насилием со стороны своего партнера, то вы можете обратиться за помощью в кризисные центры страны.

Адреса кризисных центров:

муниципальный кризисный центр «Аялзат» в Бишкеке — телефон: 65-37-42, 65-37-38;

Кризисный центр «Шанс»: г. Бишкек, Пр.Чуй, 207, к.509, 0 709 710 320;

Кризисный центр «Сезим»: г.Бишкек, ул.Табышалиева, 3, 0 312 512 640;

ОО «Энсан — Диамонд»: г. Ош, ул. Ленина, 205/105, 0 772 328 960, 0 322 222 965;

Кризисный Центр «Акылкарачач» при ОО «Эне назары»: Ошская область, Алайский р-н , с. Гульча, ул. Набережная, д. 1, 0 555 281 423, 0 776 281 423;

Кризисный Центр «Аруулан»: г. Ош, ул. Ленина, 205, 0 776 380 777, 0 322 255 608;

Кризисный Центр «Ак журок»: г. Ош, ул. Ленина 205, 0 550 231 329, 0 322 245 976;

ОО Кризисный Центр «Мээрбан»: г. Ош, ул. Ленина, 312/23, 0 773 843 461;

НПО Кризисный Центр «Тендеш»: г. Нарын, ул. Кыргыза, 31/3, 0 700 257 890, 0 352 250 270;

Кризисный Центр «Маана» при ОФЦЖИ «Аялзат»; г. Талас, ул. Тагайбаева, 274/2, 0 557 484 713, 0 342 255 885;

Кризисный Центр «Жаныл Мырза» при ОФ «Омур Булагы»: г. Баткен, ул. Сыдыкова, 3, 0 777 393 077;

Кризисный Центр «Каниет»: г. Джалал-Абад, ул. Б. Осмонова, 113, 0 372 255 084;

ОО «Аялзат — развитие женских инициатив»: г.Каракол, ул. Абдрахманова, 105-14 , 0 392 251 091, 0 553 835 717;

Кризисный центр «Алтынай»: Чолпон-Ата, 0 709 694 550;

Кризисный центр «Мээрман»: Каракол, 0 706 383 637;

Центр помощи и реабилитации женщин «Химая»: Каракол, 0 702 223 535 — горячая линия, 0 551 733 390.

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