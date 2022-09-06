Президент Садыр Жапаров сообщил, что взял под личный контроль дело об убийстве 14-летней девочки в Кадамжайском районе. По подозрению в убийстве несовершеннолетней задержаны трое мужчин.

Жапаров на своей странице в Facebook написал, что поручил МВД и другим ведомствам усилить работу по профилактике насилия в отношении детей.

«Зверство в Кадамжае — непростительно. Виновные должны понести суровое наказание. Это дело будет лично под моим контролем», — отметил президент.

Это не первый раз, когда Жапаров берет под личный контроль резонансное дело. Ранее президент брал под контроль случай с Айзадой Канатбековой, которую похитили для принудительного брака и убили. Дело о халатности милиционеров, допустивших похищение и убийство до сих пор не окончено и находится на стадии расследования в отделении ГКНБ по городу Бишкек.

При этом Жапаров в своем посте отметил, что «наш народ издревле хорошо относился к женщинам и девочкам».

«Только недавно подписан указ о сохранении нравственности и ее распространении (указ «О национальной традиции»). Это наша попытка восстановить нашу национальную идентичность, чтобы защитить наше общество от вредных привычек, пришедших извне […] Необходимо усилить воспитание подрастающего поколения», — написал президент.

Убийство девочки в Кадамжае

4 сентября на автодороге Ош — Раззаков внутри селеотводного тоннеля в селе Ноогардан нашли тело неизвестной девочки. По данным УВД Баткенской области, руки девочки были завязаны сзади, а на шее были следы удушения веревкой.

Милиция возбудила уголовное дело по статье «Убийство» и назначила судебно-медицинскую экспертизу. По подозрению в убийстве 5 сентября задержали троих жителей Кадамжайского района 1995, 1997 и 1998 года рождения. Их водворили в ИВС.

В милиции добавили, что в машине одного из подозреваемых нашли улики и изъяли автомобиль как вещественное доказательство. Следствие продолжается.

Позже в соцсетях появилась информация, что задержанные являются сотрудниками милиции. В самом МВД это опровергли и отметили, что сотрудники внутренних дел не имеют отношения к делу об убийстве 14-летней девочки.

Насилие в отношении детей в Кыргызстане

По данным МВД, в Кыргызстане с начала 2022 года зарегистрировали более 400 фактов насилия в отношении детей. Из этих 400 фактов, 55 случаев – насилие сексуального характера.

При этом количество фактов насилия в отношении детей с каждым годом растет. В конце июля министр внутренних дел Улан Ниязбеков сообщил о росте числа преступлений в отношении несовершеннолетних.

Читать по теме: Садыр Жапаров подписал закон, ужесточающий наказание за насилие над детьми