Сотрудники внутренних дел не имеют отношения к делу об убийстве 14-летней девочки в Кадамжайском районе Баткенской области. Об этом «Клоопу» сообщили в пресс-службе МВД.

По данным министерства, в кыргызском сегменте интернета появилась «ложная информация» о том, что задержанные по подозрению в убийстве являются милиционерами. Эта информация, подчеркнули в МВД, не соответствует действительности.

«Всестороннее, объективное, беспристрастное расследование этого дела обеспечивает руководство УВД Баткенской области», – добавили в министерстве.

Дело об убийстве несовершеннолетней девочки взял под свой личный контроль президент Садыр Жапаров. Он поручил органам внутренних дел и другим структурам усилить профилактику насилия в отношении детей.

«Жестокость, совершенная в Кадамжае – непростительна. Преступники должны понести наказание», – добавил он.

Убийство 14-летней девочки

Об убийстве несовершеннолетней девочки стало известно 5 сентября.

Тогда в милиции рассказали, что 4 сентября на 146-м км автодороги Ош — Раззаков внутри селеотводного тоннеля в селе Ноогардан нашли тело убитой.

Прибывшие на место милиционеры установили, что руки девочки были завязаны сзади, а на шее были следы удушения веревкой.

По этому факту возбудили уголовное дело по статье «Убийство» и назначили судебно-медицинскую экспертизу. По подозрению в убийстве 5 сентября задержали троих жителей Кадамжайского района 1995, 1997 и 1998 года рождения. Их водворили в ИВС.

В милиции добавили, что в машине одного из подозреваемых нашли улики и изъяли автомобиль как вещественное доказательство. Следствие продолжается.

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