ГКНБ задержал членов организованной преступной группировки (ОПГ) криминального авторитета Камчы Кольбаева. Об этом сообщили в пресс-службе комитета.

Фото: ГКНБ

По данным спецслужбы, шестерых мужчин подозревают в систематическом вымогательстве денег в особо крупном размере у предпринимателей.

В комитете отметили, что факт зарегистрировали по статье «Создание организованной группы или участие в ней». Членов ОПГ водворили в ИВС СИЗО ГКНБ. Ведется следствие.

В ГКНБ просят пострадавших от действий задержанных обратиться по телефону доверия спецслужбы: 0312640475.

Кто такой Кольбаев?

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев называет Камчы Кольбаева «верхушкой криминального мира» в Кыргызстане. Кольбаев известен в стране как «коронованный вор в законе».

В 2012 году Барак Обама, занимавший пост президента, внес Кольбаева в «черный список» как одного из крупнейших наркобаронов. В 2017 году Министерство финансов США также внесло его в «черный список» и заявило, что Кольбаев — часть международной преступной группы «Братский круг». Он также известен как «Коля-Киргиз».

Кольбаев состоит на учете в МВД в качестве лидера организованной преступной группы — по информации ведомства в 2020 году в нее входило 424 человека.

Кольбаев был задержан в октябре 2020 года. В ГКНБ сообщили, что Кольбаева задержали «в ходе проводимой работы по выявлению и пресечению деятельности организованных преступных групп». Он обвиняется в «Создании преступной организации или участии в ней». Уже в ноябре стало известно, что его водворили в исправительную колонию №47.

Однако уже 2 марта 2021 года Бишкекский горсуд изменил меру пресечения Кольбаеву и отпустил под подписку о невыезде. С тех пор остается неизвестным, где находится Кольбаев.