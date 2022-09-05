Два внедорожника для кортежа Садыра Жапарова подарили иностранные партнеры — Султанбаев

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Мундузбек Калыков
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Новые внедорожники в кортеже Садыра Жапарова на джайлоо Чункурчак. Фото: Тыныстан Асыпбеков.

Что случилось?

Пользователи соцсетей заметили, что кортеж президента Садыра Жапарова пополнился несколькими новыми авто. На них, к примеру, глава государства ездил на джайлоо Чункурчак, где отмечали День независимости Кыргызстана и 200-летие Байтик баатыра.

Журналист-расследователь Тыныстан Асыпбеков на своей странице в фейсбуке предположил, что речь идет о бронированных внедорожниках Chevrolet Suburban 2021 года от канадской фирмы Inkas Armored.

На сайте фирмы отмечается, что его броня выдерживает обстрел из автомата Калашникова пулями калибра 7,62 мм, а также подрыв двух ручных гранат. Кроме того, внедорожник оснащен баллистическими стёклами, усиленной подвеской, а также сверхпрочными дверными петлями.

Цена этого внедорожника на сайте Inkas Armored не указана. Но на сайте автомобильного ресурса Muscle Cars & Trucks отмечается, что Suburban 2021 года обойдется как минимум в $77 тысяч.

Подарили партнеры

Пресс-секретарь президента Эрбол Султанбаев сообщил, что два внедорожника для сопровождения Службе безопасности главы государства предоставили иностранные партнеры. Об этом он написал под публикацией Асыпбекова о внедорожниках Suburban.

При этом Султанбаев не уточнил, что за иностранные партнеры подарили эти машины.

«С бюджета на них не было израсходовано никаких средств», — отметил он.

Скриншот публикации Тыныстана Асыпбекова.

Неизвестные спонсоры

Это не первый раз, когда неизвестные спонсоры дарят машины представителям власти. 24 августа Управление патрульной службы милиции получило пять служебных автомобилей марки «Тойота Приус». В пресс-службе УПСМ пояснили, что дарители пожелали остаться неизвестными.

Неизвестные партнеры дарят не только машины, но и ремонтируют здания целых госведомств. К примеру, ремонт здания МВД в Бишкеке оплатили некие спонсоры. Само ведомство не раскрыло их имен, а на запросы журналистов ответило отписками.

Строят неизвестные спонсоры и дома сотрудникам ГКНБ. В июле 2021 года глава Госкомитета Камчыбек Ташиев сообщил, что в Джалал-Абаде сотрудникам спецслужбы построят жилой дом за счет спонсоров. Жилой дом будет состоять из семи блоков, в котором будет 205 квартир.

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