Два внедорожника для кортежа Садыра Жапарова подарили иностранные партнеры — Султанбаев

Что случилось?

Пользователи соцсетей заметили, что кортеж президента Садыра Жапарова пополнился несколькими новыми авто. На них, к примеру, глава государства ездил на джайлоо Чункурчак, где отмечали День независимости Кыргызстана и 200-летие Байтик баатыра.

Журналист-расследователь Тыныстан Асыпбеков на своей странице в фейсбуке предположил, что речь идет о бронированных внедорожниках Chevrolet Suburban 2021 года от канадской фирмы Inkas Armored.

На сайте фирмы отмечается, что его броня выдерживает обстрел из автомата Калашникова пулями калибра 7,62 мм, а также подрыв двух ручных гранат. Кроме того, внедорожник оснащен баллистическими стёклами, усиленной подвеской, а также сверхпрочными дверными петлями.