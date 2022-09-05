Два внедорожника для кортежа Садыра Жапарова подарили иностранные партнеры — Султанбаев

Что случилось?
Пользователи соцсетей заметили, что кортеж президента Садыра Жапарова пополнился несколькими новыми авто. На них, к примеру, глава государства ездил на джайлоо Чункурчак, где отмечали День независимости Кыргызстана и 200-летие Байтик баатыра.
Журналист-расследователь Тыныстан Асыпбеков на своей странице в фейсбуке предположил, что речь идет о бронированных внедорожниках Chevrolet Suburban 2021 года от канадской фирмы Inkas Armored.
На сайте фирмы отмечается, что его броня выдерживает обстрел из автомата Калашникова пулями калибра 7,62 мм, а также подрыв двух ручных гранат. Кроме того, внедорожник оснащен баллистическими стёклами, усиленной подвеской, а также сверхпрочными дверными петлями.
Цена этого внедорожника на сайте Inkas Armored не указана. Но на сайте автомобильного ресурса Muscle Cars & Trucks отмечается, что Suburban 2021 года обойдется как минимум в $77 тысяч.
Подарили партнеры
Пресс-секретарь президента Эрбол Султанбаев сообщил, что два внедорожника для сопровождения Службе безопасности главы государства предоставили иностранные партнеры. Об этом он написал под публикацией Асыпбекова о внедорожниках Suburban.
При этом Султанбаев не уточнил, что за иностранные партнеры подарили эти машины.
«С бюджета на них не было израсходовано никаких средств», — отметил он.
Неизвестные спонсоры
Это не первый раз, когда неизвестные спонсоры дарят машины представителям власти. 24 августа Управление патрульной службы милиции получило пять служебных автомобилей марки «Тойота Приус». В пресс-службе УПСМ пояснили, что дарители пожелали остаться неизвестными.
Неизвестные партнеры дарят не только машины, но и ремонтируют здания целых госведомств. К примеру, ремонт здания МВД в Бишкеке оплатили некие спонсоры. Само ведомство не раскрыло их имен, а на запросы журналистов ответило отписками.
Строят неизвестные спонсоры и дома сотрудникам ГКНБ. В июле 2021 года глава Госкомитета Камчыбек Ташиев сообщил, что в Джалал-Абаде сотрудникам спецслужбы построят жилой дом за счет спонсоров. Жилой дом будет состоять из семи блоков, в котором будет 205 квартир.