В Кадамжайском районе нашли тело девочки 2008 года рождения с признаками насильственной смерти. В УВД Баткенской области 5 сентября сообщили, что по подозрению в ее убийстве задержаны трое мужчин.

По данным милиции, 4 сентября около 15:25 в Кадамжайское РОВД поступил вызов о том, что на 146-м км автодороги Ош — Раззаков внутри селеотводного тоннеля в селе Ноогардан найдено тело неизвестной.

Прибывшие на место милиционеры установили, что руки девочки были завязаны сзади, а на шее были следы удушения веревкой.

По этому факту возбудили уголовное дело по статье «Убийство» и назначили судебно-медицинскую экспертизу.

В УВД Баткенской области сообщили, что в ходе расследования по подозрению в убийстве девочки задержали троих жителей Кадамжайского района 1995, 1997 и 1998 года рождения. В милиции добавили, что в машине одного из подозреваемых нашли улики и изъяли автомобиль как вещественное доказательство.

Задержанных водворили в ИВС. Следствие продолжается.

Фото на заглавной иллюстративное.