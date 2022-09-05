«Если они будут продолжать выходить против и пытаться идти на такие плохие поступки, мы будем применять все меры в рамках закона. Не хочется применять меры, если даже это оппозиция, люди, которые говорят что-либо против нас, которые высказывают плохое мнение в отношении нас», — сказал он.

Он подчеркнул, что в прошлом был вместе с большинством людей, которые находятся сейчас в оппозиции.

«Конечно не хочется принимать меры в отношении них, но если они перейдут черту, придется принять меры, невзирая на их принадлежность к партии или сделанные дела. Так как самый главный источник государственности — это мир и спокойствие. Если в стране будут мир и спокойствие, то страна будет процветать», — сказал он.

Разнесем всех в пух и прах

Глава ГКНБ не в первый раз предупреждает о жестких мерах оппозицию и людей, которые планируют устроить беспорядки.

19 июля на сайте Sayasat.kg появилось интервью Ташиева. В нем глава ГКНБ, комментируя слухи о якобы подготовке к революции осенью 2022 года, сказал, что власть не дает никаких оснований для волнений.

«Я и раньше предупреждал, и сейчас предупрежу. Если кто-то выйдет на митинг, чтобы сделать революцию, то мы разнесем их в пух и прах. Наша обязанность — защищать интересы государства и большинства граждан, а не вонючих политиков, за которыми идут пять человек. Это требование большинства людей и наших сторонников. Мы выполняем эти требования», — отметил глава ГКНБ.

Он добавил, что власти «больше не будут давать людям “поводы” для недовольств» и будут «работать во благо народа».

В Бишкеке с апреля запрещено проводить мирные акции и митинги на площади Ала-Тоо, возле зданий Жогорку Кенеша, Администрации президента и ГКНБ, а также у посольства России. 1 сентября Первомайский райсуд продлил запрет на проведение митингов до 1 декабря 2022 года.