Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев после присвоения ему высшей степени отличия «Кыргыз Республикасынын Баатыры» (герой Кыргызстана) дал интервью телеканалу «Регион ТВ». В нем Ташиев сделал несколько заявлений, в том числе про критиков власти и оппозиционеров.
Ташиев заявил, что у властей есть ряд амбициозных целей, для достижения которых нужны «спокойствие и стабильность». Так, по словам Ташиева, Кабмин в ближайшие 5 лет хочет довести бюджет до 1 триллиона сомов.
«Когда достигнем таких показателей и делай пойдут, то это никто не остановит. Поэтому в обществе нужны спокойствие и стабильность. Есть те, кто нас критикует. Мы с этим согласны. Пусть критикуют и помогают нам исправлять, если мы что-то делаем не так. Но пусть они не пытаются внести раздор в обществе», — предупредил он.
По его словам, в противном случае власти готовы «принять меры» против таких критиков.
«Если они будут продолжать выходить против и пытаться идти на такие плохие поступки, мы будем применять все меры в рамках закона. Не хочется применять меры, если даже это оппозиция, люди, которые говорят что-либо против нас, которые высказывают плохое мнение в отношении нас», — сказал он.
Он подчеркнул, что в прошлом был вместе с большинством людей, которые находятся сейчас в оппозиции.
«Конечно не хочется принимать меры в отношении них, но если они перейдут черту, придется принять меры, невзирая на их принадлежность к партии или сделанные дела. Так как самый главный источник государственности — это мир и спокойствие. Если в стране будут мир и спокойствие, то страна будет процветать», — сказал он.
Разнесем всех в пух и прах
Глава ГКНБ не в первый раз предупреждает о жестких мерах оппозицию и людей, которые планируют устроить беспорядки.
19 июля на сайте Sayasat.kg появилось интервью Ташиева. В нем глава ГКНБ, комментируя слухи о якобы подготовке к революции осенью 2022 года, сказал, что власть не дает никаких оснований для волнений.
«Я и раньше предупреждал, и сейчас предупрежу. Если кто-то выйдет на митинг, чтобы сделать революцию, то мы разнесем их в пух и прах. Наша обязанность — защищать интересы государства и большинства граждан, а не вонючих политиков, за которыми идут пять человек. Это требование большинства людей и наших сторонников. Мы выполняем эти требования», — отметил глава ГКНБ.
Он добавил, что власти «больше не будут давать людям “поводы” для недовольств» и будут «работать во благо народа».
В Бишкеке с апреля запрещено проводить мирные акции и митинги на площади Ала-Тоо, возле зданий Жогорку Кенеша, Администрации президента и ГКНБ, а также у посольства России. 1 сентября Первомайский райсуд продлил запрет на проведение митингов до 1 декабря 2022 года.