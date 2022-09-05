Гособвинение запросило 7 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима директору телеканала Next TV Таалаю Дуйшенбиеву. Его обвиняют в возбуждении межнациональной вражды за перепост в соцсетях телеканала информации о том, что Кыргызстан якобы согласился оказать помощь России в войне с Украиной.
5 сентября в Первомайском райсуде Бишкека прошли прения сторон по делу Дуйшенбиева. На нем прокурор заявила, что вина обвиняемого полностью доказана материалами уголовного дела, заключением экспертиз и показаниями экспертов.
«[Публикация на странице Next TV] вызвала общественный резонанс, под постом были негативные комментарии. Следствием проведены неоднократно экспертизы, в том числе комплексная, лингвистическая и политологическая. В заключении было указано, что в материалах есть признаки действий, направленных на возбуждение национальной вражды и межэтнической ненависти», — цитирует гособвинение издание 24.kg.
Сам Дуйшенбиев заявляет, что дело против него — политический заказ.
«[На прениях] прокурор не смогла предъявить ни одного доказательства [моей вины] […] Это давление на свободу слова и гонения», — считает он.
Также на заседании суд продлил срок содержания под стражей Дуйшенбиева до 5 ноября. Следующее заседание назначено на 9 сентября. Ожидается, что на этом процессе вынесут решение по делу директора Next TV.
В чем обвиняют Дуйшенбиева?
Таалая Дуйшенбиева задержали 3 марта 2022 года сотрудники ГКНБ. По версии следствия, телеканал Next TV через свои соцсети распространил «ложную информацию о якобы достигнутой договоренности об оказании Кыргызстаном военной помощи России в ходе специальной операции на территории Украины».
Речь идет о публикации под названием «Экс-глава КНБ Казахстана А. Мусаев сказал, что на конфиденциальном уровне Таджикистан и Кыргызстан выразили готовность оказать России военную помощь», которую опубликовали в соцсетях телеканала. При этом журналисты телеканала использовали в качестве источника информации бывшего руководителя спецслужбы Казахстана и ссылались на него.
26 июля стало известно, что Верховный суд признал материалы Next TV экстремистскими. В отношении Дуйшенбиева завели уголовное дело по статье «Возбуждение межнациональной вражды».
Призывы освободить Дуйшенбиева
Таалай Дуйшенбиев находится под стражей с момента задержания. Ранее Международный комитет защиты журналистов призвал власти Кыргызстана освободить Дуйшенбиева, отмечая, что в стране усилились нападки на независимую прессу. Международная правозащитная организация Human Rights Watch также выступала с заявлением о том, что в стране усилилось давление на свободу слова. Там отмечали, что дело против директора Next TV, это «попытка властей заставить замолчать критические голоса и подавить независимые СМИ с помощью уголовных расследований и сфабрикованных обвинений».
С призывом освободить Дуйшенбиева также выступило Медиасообщество Кыргызстана, которое восприняло задержание директора Next TV как «очередной факт давления на СМИ».