Гособвинение запросило 7 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима директору телеканала Next TV Таалаю Дуйшенбиеву. Его обвиняют в возбуждении межнациональной вражды за перепост в соцсетях телеканала информации о том, что Кыргызстан якобы согласился оказать помощь России в войне с Украиной.

5 сентября в Первомайском райсуде Бишкека прошли прения сторон по делу Дуйшенбиева. На нем прокурор заявила, что вина обвиняемого полностью доказана материалами уголовного дела, заключением экспертиз и показаниями экспертов.

«[Публикация на странице Next TV] вызвала общественный резонанс, под постом были негативные комментарии. Следствием проведены неоднократно экспертизы, в том числе комплексная, лингвистическая и политологическая. В заключении было указано, что в материалах есть признаки действий, направленных на возбуждение национальной вражды и межэтнической ненависти», — цитирует гособвинение издание 24.kg.

Сам Дуйшенбиев заявляет, что дело против него — политический заказ.

«[На прениях] прокурор не смогла предъявить ни одного доказательства [моей вины] […] Это давление на свободу слова и гонения», — считает он.