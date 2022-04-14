Для мирных акций есть столичный парк имени Максима Горького. Так пресс-секретарь Эрбол Султанбаев прокомментировал «Клоопу» запрет Первомайского райсуда на проведение митингов в центре Бишкека до 1 сентября.

«Никаких ограничений для проведения мирных акций, выражения своей гражданской позиции нет. Под эти цели определен столичный парк имени М. Горького», – ответил он.

Первомайский райсуд Бишкека с 13 апреля запретил проводить мирные собрания возле Российского Посольства, на площади «Ала-Тоо», возле зданий Жогорку Кенеша, Администрации президента и Госкомитета нацбезопасности. Запрет будет действовать до 1 сентября включительно.

В суде добавили, что на площади «Ала-Тоо» государственные и муниципальные мероприятия проводиться могут.

Такое решение противоречит Конституции, которая даёт право каждому гражданину на свободу мирных собраний. Днём ранее президент Садыр Жапаров на своей странице в Facebook уверял граждан, что в Кыргызстане нет никаких ограничений прав и свобод граждан.

«У нас в стране каждый может говорить все, что захочет и может выходить на различные акции. Ограничений никаких нет», – утверждал президент.

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