В Бишкеке 9 мая не будет парада посвященного Дню победы. Об этом журналисту «Клоопа» сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

По их информации, в столице пройдет митинг-реквием на площади Победы (вечный огонь). В митинг-реквиеме поучавствуют ветераны войны и труженики тыла, а также жители и гости столицы.

«Также состоится церемония возложения венков, угощение солдатской кашей и шествие “Бессмертного полка”», — сообщили в Минобороны.

В 2021 году парад ко Дню победы власти решили не проводить из-за пандемии коронавируса.