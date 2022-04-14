Президент Садыр Жапаров на своей странице в Facebook призвал блогеров и СМИ не распространять фейковую информацию, связанную с вопросами госграниц.

Вместе с этим Жапаров рассказал, когда актуальные вопросы кыргызско-таджикской границы будут решены. По его словам, проблема границ не решается уже 30 лет и требует большой осторожности.

«Есть много неописанных километров. Это займет время. Даст Бог, я намерен решить этот вопрос до конца своего президентства», — написал президент.

Жапаров опубликовал свое заявление после того очередного конфликта на кыргызско-таджикской границе – там в ночь с 12 на 13 апрелч произошла перестрелка между пограничниками двух стран.

В результате конфликта пострадали двое кыргызстанцев — пограничник и местный житель. С таджикской стороны, по данным издания «Озоди», скончался один пограничник.