На месте гостиницы «Иссык-Куль» начали строить новый административный комплекс государственного значения. Об этом сообщили в пресс-службе президента.

Там рассказали, что земельный участок площадью 5 соток культурно-этнографического комплекса «Манас айылы», который находится рядом, будут использовать для выравнивания территории административного здания.

«Участок комплекса “Манас айылы” принадлежит предприятию “Кыргызстройсервис” при Управделами президента. Между “Манас айылы” и административным зданием уберут железные заборы, которые препятствуют строительным работам», – сообщили в пресс-службе.

По ее данным, в ходе строительства, зданиям и сооружениям культурно-этнографического комплекса «Манас айылы» не будет причинен ущерб.

«В дальнейшем планируется реконструкция и благоустройство территории культурно-этнографического комплекса “Манас айылы”», – сообщили в ведомстве.

О планах властей снести гостиницу стало известно в декабре 2021 года, когда в администрации президента сообщили, что эксплуатация здания гостиницы «Иссык-Куль» «опасна и невозможна».

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