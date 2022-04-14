Депутат Дастан Бекешев опубликовал в своем фейсбуке результаты голосования депутатов за 2011 год.

«За запрет игорной деятельности проголосовали 105 депутатов. Садыр Жапаров и Акылбек Жапаров голосовали за то, чтобы казино закрылись по всей стране. Кто же тогда знал, что через 11 лет позиция у них поменяется», – написал Бекешев.

Фото Дастана Бекешева. Результаты голосования.

В 2021 году президент Жапаров выступил за открытие казино в Кыргызстане. А глава Кабмина его поддержал.

Президент Садыр Жапаров 27 апреля 2021 года выступил с идеей разрешить работу игорных заведений в областных центрах по всей стране. Тогда он отмечал, что игорный бизнес принесет бюджету «миллиарды» — Кабмин будет не только получать налоги с каждого стола, но и будет продавать лицензии за $1,5 млн.

Министерство экономики разработало и вынесло в марте 2022 года на общественное обсуждение законопроект, согласно которому ведомство хочет снова легализовать работу казино, тотализаторов, букмекерских контор и залов игровых автоматов.

Минэконом предлагает парламенту рассмотреть этот проект закона как «неотложный» – во внеочередном порядке сразу в трех чтениях.

В случае принятия документа, клиентами игорных заведений не смогут быть граждане Кыргызстана, а также недееспособные или не достигшие 21 года иностранцы.

Глава кабмина Акылбек Жапаров рассказал, что в 2001 году игорные заведения принесли прибыли более 600 млн сомов. В этот раз ожидается, что прибыль превысит эту сумму в четыре раз.