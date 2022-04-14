«Экспресс-строй КГ» и строительство школ

Ранее Бекешев сообщил, что компания «Экспресс-строй КГ» займется строительством всех школ в столице без участия в каком-либо тендере.

В мэрии столицы отреагировали на заявление депутата и сообщили, что с компанией не заключали договора, хоть она и дала гарантийные обязательства. В муниципалитете добавили, что все закупки по строительству школ будут вести в соответствии с законодательством в сфере госзакупок.

После этого Бекешев потребовал у Кабмина опубликовать распоряжение о передаче строительства школ Бишкека единственной компании. Депутат опасается, что «замечательное начинание» могут погубить коррупционные схемы.

Что известно о «Экспресс-строй КГ»?

По данным реестра Министерства юстиции, «Экспресс-строй КГ» начало деятельность в 2020 году. Компания занимается строительством жилых и нежилых домов.

24 марта 2022 года компания прошла перерегистрацию и сейчас ее руководителем является Кочкорбек Жуманазаров. Он также руководит еще несколькими компаниями — «Чок-Тал-Сити», «Модуль Хаус», «Евро Шпал», «КЖ Глобал Компании» и «КЖ Инвест Компании».

По данным с сайта Osoo.kg, до Жуманазарова директором компании «Экспресс-строй КГ» был Эрмек Атантаев.

Журналисты издания Factcheck.kg узнали подробности биографии учредителей компании. Оказалось, что вместе с Антаевым учредителем также был Ахмадшох Азатов.

По данным журналистов, Азатов – сын директора Национального агентства по инвестициям Равшанбека Сабирова. Кроме «Экспресс-Строй КГ» на него зарегистрированы «Страус кей джи» и «Бетон Профи».

Также известно, что «Экспресс-Строй КГ» ранее принадлежала Нурдину Сабирову – другому сыну Равшанбека Сабирова. В феврале этого года компания прошла перерегистрацию и обрела новых учредителей.