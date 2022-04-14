Депутат Дастан Бекешев в своем телеграм-канале опубликовал документы, которые доказывают, что у компании «Экспресс Строй КГ» была договоренность по строительству школ в Бишкеке.
По его словам, договоренность была подкреплена распоряжением Кабинета Министров от 24 марта 2022 года.
«После моих выступлений, распоряжение хотят признать утратившим силу. Возможно, будут искать другие пути, чтобы эта компания или компания уже с другим названием, займется стройкой всех школ в Бишкеке без участия в тендере», — написал депутат.
«Экспресс-строй КГ» и строительство школ
Ранее Бекешев сообщил, что компания «Экспресс-строй КГ» займется строительством всех школ в столице без участия в каком-либо тендере.
В мэрии столицы отреагировали на заявление депутата и сообщили, что с компанией не заключали договора, хоть она и дала гарантийные обязательства. В муниципалитете добавили, что все закупки по строительству школ будут вести в соответствии с законодательством в сфере госзакупок.
После этого Бекешев потребовал у Кабмина опубликовать распоряжение о передаче строительства школ Бишкека единственной компании. Депутат опасается, что «замечательное начинание» могут погубить коррупционные схемы.
Что известно о «Экспресс-строй КГ»?
По данным реестра Министерства юстиции, «Экспресс-строй КГ» начало деятельность в 2020 году. Компания занимается строительством жилых и нежилых домов.
24 марта 2022 года компания прошла перерегистрацию и сейчас ее руководителем является Кочкорбек Жуманазаров. Он также руководит еще несколькими компаниями — «Чок-Тал-Сити», «Модуль Хаус», «Евро Шпал», «КЖ Глобал Компании» и «КЖ Инвест Компании».
По данным с сайта Osoo.kg, до Жуманазарова директором компании «Экспресс-строй КГ» был Эрмек Атантаев.
Журналисты издания Factcheck.kg узнали подробности биографии учредителей компании. Оказалось, что вместе с Антаевым учредителем также был Ахмадшох Азатов.
По данным журналистов, Азатов – сын директора Национального агентства по инвестициям Равшанбека Сабирова. Кроме «Экспресс-Строй КГ» на него зарегистрированы «Страус кей джи» и «Бетон Профи».
Также известно, что «Экспресс-Строй КГ» ранее принадлежала Нурдину Сабирову – другому сыну Равшанбека Сабирова. В феврале этого года компания прошла перерегистрацию и обрела новых учредителей.