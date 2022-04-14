Арестович рассказал, что это тот самый корабль, который наносил удары по защитникам острова Змеиный в начале войны.

«Это тот корабль, который посылали на хер, на хуй, прямо скажем [украинские военнослужащие]. Таким образом сработала старая военная пословица: Земля, конечно, круглая, но имеет форму чемодана», — сказал он.

Позже в Минобороны России подтвердили, что крейсер был поврежден, а экипаж корабля эвакуировался.

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко позже написал в телеграм-канале, что после такого повреждения крейсер будет не боеспособен.

ОБСЕ о военных преступлениях

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) опубликовала доклад, в котором говорится, что российские военные несут ответственность из-за обстрела роддома и драмтеатра в украинском городе Мариуполе.

«В обоих случаях, по мнению представителей организации, люди, ответственные за это, совершили военное преступление. Обстрел театра, в результате которого погибли около 300 человек, эксперты ОБСЕ назвали вопиющим нарушением международного гуманитарного права», — сказали эксперты.

Кроме этого, эксперты ОБСЕ считают, что «целенаправленные убийства» и «насильственные исчезновения или похищения гражданских лиц» можно квалифицировать как преступления против человечности.

Международное сообщество и власти Украины не раз обвиняли российские войска в убийствах мирных жителей, однако власти России отрицают эти обвинения.

Помощь США Украине

США решили выделить дополнительную помощь Украине в размере $800 млн. Об этом говорится на сайте Белого дома США.

По их данным, общая помощь США в области безопасности, выделенная Украине, составила $1 млрд за неделю. В общей сложности США оказали Украине поддержку на сумму $2 млрд.

«Помощь будет осуществляться в форме прямой передачи оборудования от Министерства обороны украинским военным, чтобы помочь им защитить свою страну от неспровоцированного и неоправданного вторжения России», — сообщили в Белом доме.

Помощь в размере $800 млн включит в себя поставку разного рода вооружения, в том числе зенитные комплексы Stinger, беспилотники, винтовки, шлемы и гранатометы.