Зампредседателя Кабмина Эдиль Байсалов в своем фейсбуке ответил оппозиционному «Объединенному демократическому движению», которое считает, что Кыргызстану нужно отказаться от заключения мирового соглашения с Centerra Gold Inc. по Кумтору.

«Неправильно называть оппозицией этих друзей. Равшан Бабыр уулу получил 2,5 тысяч голосов на президентских выборах. У госпожи Клары получше: 1% – 14 тысяч голосов. И какая из них оппозиция? Называйте их активистами, пожалуйста. Так будет правильно!» – написал он.

Байсалов заявил, что не считает членов движения оппозицией.

«Однако стыдно. Политик и артист должны чувствовать, когда нужно уйти со сцены. Лишь бы поскандалить, втиснуться [куда-нибудь]. Это как “на безрыбье и рак – рыба”. Оппозиция была, и сейчас есть. Но не эти активисты. Не буду называть их провокаторами. Но, когда мировая общественность во главе с ООН восхищаются и поздравляют нас с тем, что [Кумтор] возвращен народу, а эти выступают против, то что это, если не провокация?», – написал он.

Член «Объединенного демократического движения», политик Клара Сооронкулова ответила Эдилю Байсалову.

«Никогда не жалела, что не умею материться по поводу Байсалова. Даже не знаю куда и вслед за каким кораблем его послать? Несчастный. Другое дело, если бы его назначили вице-премьером путем голосования», – написала она в своей фейсбуке.

Выступление оппозиционеров

«Объединенное демократического движение» 13 апреля на заседании в Бишкеке на тему: «Кумтор: коррупционные и экологические риски» заявило, что Кыргызстану нужно отказаться от заключения мирового соглашения с Centerra Gold Inc. по Кумтору.

Политики сообщили, что подготовили обращение о необходимости национализации Кумтора. По их мнению, заключение соглашения с канадской компанией – проигрыш для Кыргызстана, поскольку страна отказывается от акций в «Центерре» и берет на себя экологические расходы.

«Объединенного демократического движения Кыргызстана» — это новая структура кыргызской оппозиции, о появлении которой стало известно 31 марта. В него входят такие политики, как Равшан Джеенбеков, Клара Сооронкулова, Бектур Асанов, Мамбетжунус Абылов, Кенешбек Дуйшебаев, а также правозащитники и активисты. Координатор движения — Мамбетжунус Абылов.