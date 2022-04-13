Кыргызстану нужно отказаться от заключения мирового соглашения с Centerra Gold Inc. по Кумтору. Такое заявление сделало «Объединенное демократического движение» 13 апреля на заседании в Бишкеке на тему: «Кумтор: коррупционные и экологические риски».

Политики сообщили, что подготовили обращение о необходимости национализации Кумтора. По их мнению, заключение соглашения с канадской компанией – проигрыш для Кыргызстана, поскольку страна отказывается от акций в «Центерре» и берет на себя экологические расходы.

«Объединенного демократического движения Кыргызстана» — это новая структура кыргызской оппозиции, о появлении которой стало известно 31 марта. В него входят такие политики, как Равшан Джеенбеков, Клара Сооронкулова, Бектур Асанов, Мамбетжунус Абылов, Кенешбек Дуйшебаев, а также правозащитники и активисты. Координатор движения — Мамбетжунус Абылов.

Переход Кумтора Кыргызстану

Президент Садыр Жапаров 4 апреля 2022 года объявил, что «месторождение Кумтор полностью и бесповоротно возвращено Кыргызстану». Это означает, что «развод» Кыргызстана с канадской Centerra Gold Inc. официально случился.

По словам президента, отныне 100% компании «Кумтор Голд Компани» — дочки Centerra – принадлежат Кыргызстану.

Также канадская компания выплатит дивиденды за три квартала прошлого года — около $11 млн. Кроме того, Centerra единоразово выплатит Кыргызстану $50 млн. Также страна получит около $53 млн из Рекультивационного фонда «Кумтора», которые до этого хранились на трастовом счету в одном из банков Лондона.

Кроме того, канадская компания прекращает все судебные процессы, инициированные против Кыргызстана: в США, Швеции и Канаде.

По словам президента, если раньше Кыргызстан получал от Centerra символические дивиденды, то с тех пор как рудник находится под внешним управлением Кыргызстана получила $323 млн.

Что получает Centerra?

По словам Жапарова, госкомпания «Кыргызалтын», которая владеет 26,1% акций Centerra, откажется от них. На 4 апреля стоимость пакета этих акций составила более $778 млн.

Также кыргызская сторона прекращает все судебные и иные дела и отказывается от своих претензий к Centerra.

В канадской компании заявление Садыра Жапарова и озвученные им подробности соглашения подтвердили. В заявлении компании от 4 апреля содержатся и некоторые другие подробности мирового соглашения между сторонами.

Так, Кыргызстан взял на себя «полную ответственность» за рудник Кумтор и его рекультивацию. Все заключенные соглашения между Centerra по проекту «Кумтор» прекращают свои действия.

Из совета директоров канадской компании выходит два кандидата от «Кыргызалтына». Кыргызстан через госкомпанию владел 26,1% акций Centerra и в совете директоров канадской компании были три представителя «Кыргызалтына».