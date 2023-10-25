Октябрьский райсуд Бишкека 4 мая вынес решение в отношении директора управления финансов «Кумтор Голд Компани» Рыспека Токтогулова и специалистки по снабжению КГК Айша-Гюль Фронтбек кызы. Их задержали в сентябре прошлого года вместе с бывшим внешним управляющим «Кумтора» Тенгизом Болтуруком.



Суд признал Токтогулова виновным в нескольких нарушениях порядка проведения публичных торгов, аукционов или государственных закупок (статья 247 УК КР) и оштрафовал на 200 тысяч сомов. Фронтбек кызы также была признана виновной по этой статьей. Ей назначили наказание в виде штрафа в 110 тысяч сомов.

«Кумтор» и арест Болтурука

Тенгиз Болтурук руководил «Кумтором» с 17 мая 2021 года, когда кыргызские власти ввели на руднике внешнее управление. В Кабмине 24 августа 2022 года сообщили, что Болтурука отстранили от руководства рудником. Это произошло после проверки Счетной палаты, которая нашла в компании финансовые нарушения.

Болтурука задержали в сентябре 2022 года, после того как Генпрокуратура возбудила три уголовных дела по итогам проверки работы рудника. По версии следствия, компания нанесла государству ущерб на сумму более 1 млрд сомов. Вместе с Болтуруком задержали специалиста по снабжению Айшу-Гюль Фронтбек кызы, директора управления финансов Рыспека Токтогулова и исполнительного директора компании Каната Курманова.

В середине марта замгенпрокурора Умуткан Конкубаева сообщила, что задержанные по делу о коррупции на «Кумторе» возместили 642 млн сомов от общего нанесенного ущерба в размере 1 млрд 146 млн сомов.



23 октября стало известно, что материалы уголовного дела в отношении Болтурука передали в суд. Дело будет рассматриваться в Первомайской райсуде Бишкека.