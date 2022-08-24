Президентом «Кумтор Голд Компани» (КГК) назначили Алмаза Барыктабасова, а председателем правления — Болотбека Идирисова. Информацию об этом журналистке «Клоопа» подтвердили в пресс-службе компании.

Известно, что Барыктабасов являлся начальником отдела техобслуживания КГК, а Идирисов генеральный менеджер компании.

Ранее в пресс-службе Кабинета министров сообщили, что от занимаемых должностей отстранили руководившего «Кумтором» Тенгиза Болтурука и финансового директора Рыспека Токтогулова.

В Кабмине рассказали, что в мае 2022 года Счетная палата проверила работу «Кумтора» и обнаружила на руднике финансовые нарушения. По данным ведомства, по этой причине Болтурука и Токтогулова отстранили от руководства на «Кумторе» и назначили новых руководителей.

В ведомстве сообщали, что Болтурук остается руководителем Национального холдинга «Наследие великих кочевников».

«Генеральная прокуратура совместно с ГКНБ, МВД и Счетной палатой начала проверку. На сегодняшний день на руднике не имеется проблем с добычей золота. Годовой план будет выполнен. В текущем году будет добыто 17,5 тонны золота», – сообщили в Кабмине.

По данным Кабмина, Болтурука освободили после проверки рудника в мае 2022 года. Однако еще в феврале 2022 года глава Кабмина уже подписывал распоряжении о снятии Болтурука с должности внешнего управляющего «Кумтор Голд Компани».

Этим же распоряжением Жапаров назначил временным внешним управляющим «Кумтора» Национальный холдинг «Наследие Великих Кочевников», которой руководит Болтурук. О том, что Тенгиз Болтурук возглавил холдинг «Наследие великих кочевников» стало известно 15 февраля.

О создании новой национальной холдинговой компании стало известно в декабре 2021 года, когда глава Кабмина Акылбек Жапаров подписал решение о ее создании. Учредитель «Наследия великих кочевников» – Министерство финансов.

Как тогда поясняли в Кабмине, нацхолдинг был создан по указу президента о реформировании горнодобывающей отрасли. Холдинг должен объединить в себе все стратегические месторождения Кыргызстана, которые будут разрабатывать только местные государственные компании.