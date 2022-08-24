Национальный олимпийский комитет Кыргызстана вручил 15 спортсменам сертификаты на стипендии. Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент комитета Садыр Мамытов.
По его словам, спортсмены будут получать ежемесячно $500 до 31 августа 2024 года, то есть до начала Олимпийских Игр в Париже.
Мамытов считает, что эти средства позволят атлетам эффективно подготовиться к Олимпиаде.
В список стипендиатов вошли:
- Акжол Махмудов (греко-римская борьба);
- Жоламан Шаршенбеков (греко-римская борьба);
- Алибек Осмонов (вольная борьба);
- Бекболот Мырзаназар уулу (вольная борьба);
- Эрназар Акматалиев (вольная борьба);
- Айсулуу Тыныбекова (женская борьба);
- Мээрим Жуманазарова (женская борьба);
- Айпери Медет кызы (женская борьба);
- Кальмира Билимбекова (женская борьба);
- Владимир Золоев (дзюдо);
- Нурсултан Кенешбеков (легкая атлетика);
- Гульшаной Сатарова (легкая атлетика);
- Денис Петрашов (плавание);
- Бекдоолот Расулбеков (тяжелая атлетика);
- Нурадин Рустамбек уулу (бокс).
Ранее, отметил глава комитета, олимпийские стипендии получали всего 10 спортсменов.