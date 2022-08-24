Национальный олимпийский комитет Кыргызстана вручил 15 спортсменам сертификаты на стипендии. Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент комитета Садыр Мамытов.

По его словам, спортсмены будут получать ежемесячно $500 до 31 августа 2024 года, то есть до начала Олимпийских Игр в Париже.

Мамытов считает, что эти средства позволят атлетам эффективно подготовиться к Олимпиаде.

В список стипендиатов вошли:

Акжол Махмудов (греко-римская борьба);

Жоламан Шаршенбеков (греко-римская борьба);

Алибек Осмонов (вольная борьба);

Бекболот Мырзаназар уулу (вольная борьба);

Эрназар Акматалиев (вольная борьба);

Айсулуу Тыныбекова (женская борьба);

Мээрим Жуманазарова (женская борьба);

Айпери Медет кызы (женская борьба);

Кальмира Билимбекова (женская борьба);

Владимир Золоев (дзюдо);

Нурсултан Кенешбеков (легкая атлетика);

Гульшаной Сатарова (легкая атлетика);

Денис Петрашов (плавание);

Бекдоолот Расулбеков (тяжелая атлетика);

Нурадин Рустамбек уулу (бокс).

Ранее, отметил глава комитета, олимпийские стипендии получали всего 10 спортсменов.