Национальный олимпийский комитет Кыргызстана вручил 15 спортсменам сертификаты на стипендии. Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент комитета Садыр Мамытов.

По его словам, спортсмены будут получать ежемесячно $500 до 31 августа 2024 года, то есть до начала Олимпийских Игр в Париже.

Мамытов считает, что эти средства позволят атлетам эффективно подготовиться к Олимпиаде.

В список стипендиатов вошли:

  • Акжол Махмудов (греко-римская борьба);
  • Жоламан Шаршенбеков (греко-римская борьба);
  • Алибек Осмонов (вольная борьба);
  • Бекболот Мырзаназар уулу (вольная борьба);
  • Эрназар Акматалиев (вольная борьба);
  • Айсулуу Тыныбекова (женская борьба);
  • Мээрим Жуманазарова (женская борьба);
  • Айпери Медет кызы (женская борьба);
  • Кальмира Билимбекова (женская борьба);
  • Владимир Золоев (дзюдо);
  • Нурсултан Кенешбеков (легкая атлетика);
  • Гульшаной Сатарова (легкая атлетика);
  • Денис Петрашов (плавание);
  • Бекдоолот Расулбеков (тяжелая атлетика);
  • Нурадин Рустамбек уулу (бокс).

Ранее, отметил глава комитета, олимпийские стипендии получали всего 10 спортсменов.

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