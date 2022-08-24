Управление патрульной службы милиции получило пять служебных автомобилей марки «Тойота Приус». Информацию об этом журналистке «Клоопа» подтвердил пресс-секретарь УПСМ Байказы Айтикул уулу.

Пресс-секретарь отметил, что спонсоры пожелали остаться неизвестными.

Ранее неизвестные спонсоры также отремонтировали здание Министерства внутренних дел. Ремонт начали в апреле, а закончили в августе 2021 года. Тогда в ведомстве заявляли, что работы проводятся за счет неких спонсоров и отказались назвать их имена.

«На данный момент ремонтные работы министерства и территориальных подразделений продолжаются и после их окончания, будет проводиться акт приёма-передачи, где будет указана информация о поступившей спонсорской помощи. В связи с чем, о запрашиваемых вами сведениях сообщим дополнительно», — говорилось в ответе министерства.

Ответ МВД на запрос по существу возмутил экс-депутатку парламента Наталью Никитенко. Она заявляла, что «силовые органы страны не должны ничего получать из рук загадочных спонсоров». По её словам, «любой спонсор сегодня даст деньги, а завтра потребует их отработать».

«Армия, милиция, безопасность — это исключительная сфера деятельности государства […] Мне интересно кто эти загадочные спонсоры, которые без вопросов готовы выложить крупную сумму денег в наше тяжелое кризисное время? Мне также интересно, не совпадут ли списки добрых спонсоров со списком тех, на кого возбуждены уголовные дела? Не будет ли это выглядеть как государственный рэкет?» — говорила Никитенко.

Неизвестные спонсоры строят и многочисленные здания Госкомитета нацбезопасности. В ГКНБ также не называют имена «загадочных спонсоров».

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