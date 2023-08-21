В Бишкеке каждую пятницу во время жума-намаза (пятничной молитвы) патрульные милиционеры будут рассказывать о важности соблюдения правил дорожной безопасности. Об этом говорится в ролике, который распространило Управление патрульной службы милиции Бишкека.

В ролике глава пресс-службы УПСМ Бишкека Тилек Исаев рассказывает, что в крупных мечетях города закрепили по 10 милиционеров. О безопасности на дорогах также будут рассказывать и сами имамы.

«Скоро дети, находящиеся сейчас под присмотром родителей, выйдут на улицы, будут переполнены остановки, дети могут случайно выбежать и попасть под машину, мы должны принять меры и обезопасить», — сказал он.

По данным Нацстаткома, за первые шесть месяцев 2023 года в Кыргызстане зарегистрировали более 3 тысяч ДТП. Они стали причиной гибели 269 человек, в том числе 38 несовершеннолетних. По данным ведомства, показатель смертности людей от автокатастроф в этом году вырос в 8,5 раз по сравнению с 2022 годом.