Бывшие политики и активисты, арестованные по Кемпир-Абадскому делу, снова объявили голодовку. Об этом 21 августа в зале суда сообщил один из фигурантов дела, политик Азимбек Бекназаров.

Они жалуются, что судебные заседания проводятся в закрытом режиме, а также не определен порядок ознакомления с материалами дела.

«Мы не будем участвовать в таких незаконных процессах, не будем ознакамливаться с делом и с завтрашнего дня объявляем бессрочную голодовку. Будем обращаться к президенту, Жогорку Кенеш и международные организации, у нас нет другого выхода. Ходатайства об изменении меры пресечения для арестованных не были включены в повестку дня в суде. Также нет решения о проведении закрытого судебного заседания», — сказал Бекназаров.

Судебное заседание 21 августа на основании ознакомления с материалами дела было перенесено на 5 сентября.



16 августа осужденные и находящиеся под стражей по Кемпир-Абадскому делу политики Равшан Джеенбеков, Кенешбек Дуйшебаев и Жениш Молдокматов заявляли, что не могут ознакомиться с материалами дела.

Кемпир-Абадское дело

В октябре 2022 года милиция задержала около 30 человек, выступавших с критикой передачи Кемпир-Абадского водохранилища на кыргызско-узбекской границе Узбекистану. Всех их обвинили в подготовке к организации массовых беспорядков.



Большинство из них объявляли голодовку, заявляя о необоснованных задержаниях и акция, начавшаяся в ноябре, продлилась до конца декабря.

Некоторые теряли сознание на судебных слушаниях и были госпитализированы из-за ухудшения состояния.

Фигуранты дела не признают вину и неоднократно заявляли о давлении, а также говорили, что уголовное преследование в их отношении началось из-за позиции по Кемпир-Абаду.

Задержания активистов и политиков осудили ряд депутатов, а Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала власти Кыргызстана освободить арестованных.

Часть арестованных по делу суд отпустил под домашний арест, одно часть фигурантов все еще находится под стражей в СИЗО-1 Бишкека.

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Автор: Бакай Алмаз