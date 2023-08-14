В Первомайском райсуде Бишкека в закрытом режиме продолжаются предварительные слушания по Кемпир-Абадскому делу. На заседании 14 августа суд продлил меру пресечения в отношении всех фигурантов этого дела.



Как передает «Азаттык», обвиняемые будут находиться под стражей и под домашним арестом еще два месяца.

Следующее заседание по этому делу назначено на 27 августа.



В октябре 2022 года милиция задержала около 30 человек, выступавших с критикой передачи Кемпир-Абадского водохранилища Узбекистану. Всех их обвинили в подготовке к организации массовых беспорядков.

Все фигуранты дела не признают вину и говорят о давлении, а также утверждают, что уголовное преследование началось из-за их позиции по Кемпир-Абаду.

Задержания активистов и политиков осудили ряд депутатов, а Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала власти Кыргызстана освободить арестованных.

Через несколько месяцев после задержания часть фигурантов этого дела отпустили под домашний арест, а часть все еще остаются под стражей.

