Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев открыл в селе Кызыл-Суу новое здание Жети-Огузского районного отделения ГКНБ в Иссык-Кульской области. Об этом 14 августа сообщили в пресс-центре Госкомитета.

По информации спецслужбы, в церемонии открытия также приняли участие полпред президента в области Илияз Иманбетов и аким Жети-Огузского района Эрмек Бахавадинов.

Ташиев поздравил сотрудников и отметил, что в ГКНБ и далее будут создаваться условия по всей стране для «эффективного выполнения служебных обязанностей».

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Кроме того, глава ГКНБ подчеркнул важность продолжения работ по искоренению коррупционных проявлений и пресечению деятельности ОПГ, а также необходимость профессионального исполнения задач для обеспечения безопасности и укрепления правопорядка в стране.

Это не первый объект, построенный для сотрудников органов национальной безопасности.

Власти с завидной частотой открывают новые здания Госкомитета во всех областях Кыргызстана. В начале августа Жапаров и Ташиев открыли здание Тюпского районного отделения ГКНБ, а в июле — здание Главного управления Госкомитета по городу Ош и Ошской области.

Точное количество новых зданий ГКНБ не сообщалось, однако в сентябре 2022 года Ташиев говорил, что по всей стране построено около 50 новых здания для спецслужбы.