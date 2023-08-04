Президент Садыр Жапаров 3 августа открыл новое здание Госкомитета нацбезопасности Тюпского районного отделения Иссык-Кульской области. Об этом сообщили в пресс-центре ГКНБ.

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По их информации, на церемонии открытия также присутствовали глава ГКНБ Камчыбек Ташиев, полпред президента в области Илияз Иманбетов и аким Тюпского района Каныбек Адиев.

Жапаров на мероприятии поздравил сотрудников управления с открытием нового здания и отметил «особую роль органов ГКНБ в обеспечении безопасности от внешних-внутренних угроз, а также сохранения территориальной целостности».

Новое здание ГКНБ полностью оснащено необходимой современной техникой для сотрудников ведомства.

Президент Садыр Жапаров и его соратник глава ГКНБ Камчыбек Ташиев с завидной частотой открывают новые здания Госкомитета во всех областях Кыргызстана. К примеру, всего неделю назад они открыли здание Главного управления Госкомитета по городу Ош и Ошской области.

Месяцем ранее, в июне, они открыли здание управления ГКНБ по Таласской области. Кроме этого, в мае президент открыл новое здание Координационного центра по обеспечению кибербезопасности ГКНБ.

Помимо упомянутых четырех зданий, известно как минимум о 13 зданиях управлений ГКНБ, расположенные по всей стране, и построенных только с мая 2022 года. В том числе в Тогуз-Тороуском, Таласском, Кара-Кульджинском, Кара-Бууринском, Ноокатском, Базар-Коргонском, Аксыйском, Манасском районах, а также в Таш-Кумыре и два здания в Бишкеке.

Точное количество зданий ГКНБ не сообщалось, однако в сентябре 2022 года Ташиев говорил, что по всей стране построено около 50 новых здания для спецслужбы.