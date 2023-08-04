В селе Маевка Чуйской области в дом местной жительницы проникли пятеро неизвестных мужчин и избили ее. Пострадавшая рассказала, что инцидент произошел пять месяцев назад, но милиция с тех бездействует. Обращение женщины опубликовал на своей странице в Фейсбук адвокат Шердор Абдыкапаров.

Женщина рассказала, что после произошедшего написала заявление в УВД Аламединского района.

«Их начальник Максат Асранкулович начал изучать дело. Он тоже хочет закрыть это дело, ссылаясь на то, что те [напавшие] оказались его знакомыми, я уже шестой месяц прихожу сюда [в УВД] и говорю про дело, но они все равно откладывают и затягивают дело», — сказала она.

Пострадавшая сообщила, что после случившегося пролежала в больнице 10 дней, получил легкие травмы. Однако в милиции снова хотят провести экспертизу.

«Я просила их возбудить уголовное дело и передать в суд, но они не передают. УВД Аламединского района не рассматривает дело, ссылаясь на знакомство [с нападавшими]», — добавила женщина.

Она также обратилась к президенту Садыру Жапарову и главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву, чтобы они взяли дело на личный контроль.

Что сказали в милиции

В ГУВД Чуйской области ответили в комментарии к посту адвоката Шердора Абдыкапарова. В сообщении милиции говорится, что пострадавшая обратилась с заявлением о нападении на нее 13 апреля.

По данным ГУВД, в заявлении говорилось, что на пострадавшую напали две малознакомые женщины, которые ворвались в ее дом в селе Маевка.

«Факт зарегистрировали в УВД Аламединского района и возбуждено уголовное дело по статье “Хулиганство”. Все обстоятельства инцидента были выяснены, и все участники были опрошены. В ходе следствия была назначена судебно-медицинская экспертиза и получено заключение», — говорится в сообщении.

В ГУВД добавили, что одна из сторон была не согласна с заключением судмедэкспертизы, поэтому по этому делу назначили комиссионную судмедэкспертизу.

«Дополнительная информация будет предоставлена по результатам расследования», — заключили в милиции.