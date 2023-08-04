Первомайский районный суд Бишкека заключил под стражу в СИЗО ГКНБ трех несовершеннолетних подозреваемых членов «подпольной националистической группы». Об этом «Клоопу» сообщили в пресс-службе суда.

Такое решение суд принял 2 августа. Согласно постановлению суда, арестованные будут под стражей до 1 октября 2023 года.

Трех подростков ГКНБ задержал 2 августа. По версии следствия, задержанные осуществляли «противоправные действия в отношении лиц азиатской национальности, проводя при этом видеофиксацию своих противоправных действий и публикуя их в социальных сетях».

В ГКНБ также заявили, что подозреваемые якобы использовали в своих публикациях «фашистскую символику».

Следствие возбудило уголовное дело по статье «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной межрегиональной вражды (розни)».