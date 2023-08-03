В Бишкеке построят крупнейший спортивный комплекс вместимостью около полутора тысяч зрителей. Благотворительный фонд «Ас-Салам» вложит $2 млн в этот проект. Об этом сообщили в госинформагентстве «Кабар».

Строительство комплекса является частью меморандума «Об улучшении спортивной инфраструктуры Кыргызстана», который подписал Национальный Олимпийский комитет с представительствами «Ас-Салам» в Кыргызстане и Кувейте.

Эскизные проекты спортивной арены уже готовы. Сообщается, что в спорткомплексе будут проводиться различные спортивные соревнования, турниры и подготовка сборных команд.

«Новый спортивный комплекс станет центром подготовки и тренировок национальных спортивных команд, а также примет значимые турниры азиатского и международного уровня. Важным аспектом проекта является доступность комплекса для обычных граждан, которые смогут повысить свою физическую форму и заниматься любимыми видами спорта», — сказал глава Национального олимпийского комитета Садыр Мамытов.

Сейчас обсуждается место для нового комплекса. Строительство начнется сразу после согласований с госорганами и мэрией Бишкека.

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